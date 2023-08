10 Tipps zum Samstag: Das geht am letzten Ferien-Wochenende in und um Dresden

Das letzte Ferienwochenende in Sachsen hat eine Menge Feste, Partys und Erlebnisse zu bieten. Wir haben ein paar der schönsten Tipps für Euch notiert.

Von Annett Daube

Dresden - Das letzte Ferienwochenende in Sachsen hat eine Menge Feste, Partys und Erlebnisse zu bieten. Wir haben ein paar der schönsten Tipps für Euch notiert, liebe Leser.

Pettersson und Findus

Kurort Rathen - Zum Abschluss der Sommerferien könnte es noch einmal auf die Felsenbühne Rathen gehen. Um 15 Uhr wird am Samstag das Kinderstück "Pettersson und Findus" von Sven Nordqvist aufgeführt. Tickets ab 13/8 Euro unter landesbuehnen-sachsen.de.



Zuckertütenfest

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch findet am heutigen Sonnabend von 12 bis 18 Uhr - jedoch nur nach vorheriger Reservierung unter konzertplatz-weisser-hirsch.de - ein Zuckertütenfest statt. Angeboten werden ein Kuchen- und ein Grillbuffet und für die Hauptpersonen ein buntes Kinderprogramm.



Ein Fest für ABC-Schützen findet am heutigen Samstag auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch statt. © 123RF/famveldman

Juicy Party

Dresden - Die Juicy Party zum Dresdner Stadtfest findet mit kostenfreiem Eintritt für alle auf dem Gelände der Filmnächte statt. Ab 20 Uhr heißt es am Sonnabend: Tanzbein schwingen. Es wird Musik mit Chartstürmer 2LADE, EAZI und den DJ-Legenden Ron, D3!C, JOSAP und BEKZ versprochen.



Stadtfest

Dresden - Das Dresdner Stadtfest sorgt das ganze Wochenende für beste Feierstimmung in der Stadt. Musik, Theater, Tanz, eine Menge Angebote, sich zu amüsieren, zu bilden und seine Heimat kennenzulernen, werden geboten. Einfach ins Getümmel stürzen und Spaß haben! Wer sich vorab genauer informieren will: canaletto-fest.de. Der Eintritt ist frei.

Beim Dresdner Stadtfest werden wieder Tausende Gäste erwartet. © 123RF/sepavo

Kunstbus Oberlausitz

Wartha - Der Kunstbus tourt am Wochenende durch die Oberlausitz und macht Kultur "erfahrbar". Die regionale Kunstszene stellt sich in Wartha, im Haus der Tausend Teiche, im Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte in Großdubrau, im Barockschloss Neschwitz, in der Konsumgalerie Saritsch, in den Schwesternhäusern in Kleinwelka und der Galerie Budissin in Bautzen vor. Auch unterwegs werden die Gäste musikalisch unterhalten. Fahrkarten für 10 Euro gibt es an sämtlichen Vorverkaufsstellen. Den Fahrplan unter kunstbus.zh2.de.

Picknick für Schulanfänger

Dresden - Zum Finale des Palais Sommers werden am Ostra-Dome am Samstag alle Schulanfänger und ihre Familien zum Comuneo-Picknick willkommen geheißen. Ab 14 Uhr kann jede Familie mit ihrem eigenen Picknick-Korb die Festivalwiese und die Getränke-Angebote nutzen. Eine Seifenblasen-Mitmachstation und das Bienenkollektiv sorgen für Abwechslung. Am Abend singt ab 20 Uhr die holländische Singer-Songwriterin Nina June. Am Sonntag erklingt ab 20 Uhr Filmmusik, welches das Sorbische Nationalensemble darbietet.

Highfield Festival

Leipzig - Am Störmthaler See steigt am Wochenende das Highfield Festival. Zu den Acts zählen unter anderen Emil Bulls, Tokio Hotel, SDP, Die Ärzte, Turbostaat, Kaffkiez, Nina Chuba, die Beatsteaks und Marteria. Weitere Informationen zum Line-up, Festival-Apps, zur Anreise und zum Camping sowie Tickets (Tagespässe ab 89 Euro) gibt es unter highfield.de.

Das Highfield Festival lockt mit einem spektakulären Line-up. © Sebastian Willnow/dpa

Oberlausitzer Trödelmarkt

Wilthen - Der Oberlausitzer Trödelmarkt findet am Wochenende jeweils ab 9 Uhr in Wilthen auf dem Badeweg statt. Wer nach Trödel, antiken Waren, Ansichtskarten, Spielzeug, Bildern, Modelleisenbahnen und mehr sucht, wird hier fündig. Der Eintritt ist frei.

Wer auf der Such nach etwas Besonderem ist, sollte am Samstag zum Oberlausitzer Trödelmarkt kommen (Symbolbild) © 123RF/jackf

Forstfest Kamenz: Ein Spaß für Groß und Klein. © Stadtverwaltung Kamenz

Forstfest Kamenz

Kamenz - Das Kamenzer Forstfest ist ein Fest von Kamenzern für Kamenzer. Gäste sind willkommen mitzufeiern. So finden in Kamenz am Samstag Blaskonzerte statt, im Kamenzer Forst ab 19 Uhr mit Bierfassanstich. Am Sonntag ziehen ab 12 Uhr die Schützenvereine vom Markt zum Forst, ab 13.30 Uhr beginnt das Adlerschießen. Der Eintritt ist frei.

Clown meets Cello

Dresden - Der Schauspieler Tom Quaas hat sich für sein Stück "Clown meets Cello" die Cellistin Ekaterina Gorynina an seine Seite geholt. Er schweift durch seine bisherigen Rollen, blickt zurück und in die Zukunft sowie über den Tellerrand. Ein heiterer Abend voller Spielereien, Zaubereien und Musik - Samstag ab 19.30 Uhr in der Theaterruine St. Pauli. Tickets für 20/15 Euro unter Telefon 0351/2721444.