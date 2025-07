Sechs Tipps zum Wochenende: Das ist in und um Dresden los

Genießt das Wochenende! Hier ist eine kleine Auswahl an spannenden Freizeit-Tipps für Dresden und die Region.

Von Dana Peter

Dresden - Zeit für einen Ausflug! Am Sonnabend bleibt es bei um die 26 Grad Celsius überwiegend trocken. Genießt das Wochenende! Hier ist eine kleine Auswahl an spannenden Freizeit-Tipps für Dresden und die Region.

Shatterhand-Führung

Mit von der Partie sind diesmal die Schauspieler der Landesbühnen Sachsen, Michael Berndt-Cananá (l.) als Winnetou und Sascha Gluth als Shatterhand. © Robert Michael/dpa/ZB

Radebeul - Der Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals, als ich Old Shatterhand war…" beginnt am Sonnabend um 11 Uhr im Karl-May-Museum (Karl-May-Str. 5). Freut Euch auf spannende Anekdoten aus dem Wilden Westen, die drei berühmtesten Gewehre der Welt und eine Kostprobe von Mays "Indianisch"-Kenntnissen. Tickets (19/12,50 Euro) unter karl-may-museum.ticketfritz.de, Infos unter: karl-may-museum.de.

Flohmärkte

Allerlei Trödel gibt es wieder hinterm Haus der Presse zu finden. © Petra Hornig

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Sonnabend jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de.

Schlössernacht

Künstlerinnen der Gruppe Art of Choice werden dieses Jahr wieder bei der Schlössernacht erwartet. (Archivbild) © Robert Michael/dpa/ZB

Dresden - Die 15. Dresdner Schlössernacht beginnt am Sonnabend um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr). Das Areal rund um Albrechtsberg (Bautzner Str. 130), Lingnerschloss, Eckberg und Saloppe wird zur Kulisse für ein Open-Air mit über 300 Künstlern auf 18 Bühnen. Illuminierte Wege laden zum Flanieren ein, an jeder Ecke locken Köstlichkeiten, auch gibt es zahlreiche Tanzflächen. Tickets: 52,50 Euro, Late Night Ticket ab 23 Uhr: 25 Euro (zzgl. VVK-Gebühr). Infos unter: dresdner-schloessernacht.de.

Barockschloss entdecken

Ungewohnte Perspektive: Das Schloss Moritzburg mal von ganz oben. © Robert Michael/dpa

Moritzburg - Ihr möchtet einen Einblick in die Geschichte von Schloss Moritzburg (Schlossallee 1)? Nutzt die Möglichkeit einer Führung durch die prunkvolle Barocketage mit seinen glamourösen Festsälen, wertvollen Ledertapeten und dem einzigartigen Federzimmer. Beginn am Sonnabend, 11 und 13 Uhr sowie am Sonntag, 11 Uhr. Ticket: 16/8,50 Euro. Infos: schloss-moritzburg.de.

Malter in Flammen

Bei "Malter in Flammen" geht die Party ab. (Archivbild) © PR / Falk J. Oelschlägel

Dippoldiswalde - Im Strandbad Paulsdorf (Am Bad 6A) wird "Malter in Flammen" gefeiert - das mit rund 20.000 Gästen größte Event im Landkreis. Das Talsperren-Fest bietet Rummel, Bühnenshow und vieles mehr. Am Samstag wird mit Andrea-Berg-Double "Angela" (Sa., 17 Uhr) und Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich (Sa., 18 Uhr) gefeiert. Das Feuerwerk beginnt 22.30 Uhr. Försters Bowleparty startet 23 Uhr. Sonntag ist ab 10 Uhr Hitradio-RTL-Familientag. Tagesticket: 17 Euro, Wochenendticket: 25 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: malter-in-flammen.de.

Vogelwiese

Auf dem Rummel wartet Achterbahn-Action auf die Besucher. © Thomas Türpe