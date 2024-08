Street-Festival, Hofnacht und Drachen: Diese Tipps zum Samstag solltet Ihr kennen!

Dresden - Die Wetteraussichten fürs Wochenende sind wieder mal durchwachsen. Doch bekanntlich gibt es kein schlechtes Wetter, erst recht nicht, wenn tolle Veranstaltungen wie diese am heutigen Samstag locken ...

Im Zollhof findet hingegen das traditionelle Schweden-Lager des Retter-Vereins statt, mit Feuerschale, Speis und Trank sowie Live-Musik von Peter "Lippi" Lippert. Für die Kleinsten startet das Fest schon zwei Stunden eher. So lädt Bibolin, das Maskottchen der StadtBibliothek Pirna, ab 17 Uhr zum Spielen in die Dohnaische Straße 76 ein.

Pirna - Zur inzwischen 21. Pirnaer Hofnacht laden am Samstag ab 19 Uhr verschiedene Innenhöfe in der Innenstadt ein. Im Klosterhof zum Beispiel empfängt die 25. Sächsische Weinkönigin zu spanischen Rhythmen die Gäste - mit Wein, Wahrsagungen und selbstgedrehten Zigarren.

Malschwitz - Der Lausitzer Musiksommer ist am Samstag zu Gast im Haus der Tausend Teiche (Alter Schafstall) und lädt zum Konzertabend. Ab 16 Uhr gibt es barocke Klänge von "Spirit & Pleasure" und ab 19 Uhr präsentieren "Bube Dame König" bearbeitete Lieder der Oberlausitzer Komponisten Johann Krieger und Carl Gottlieb Hering.

Entlang des Festgeländes kann man zudem die neue Ausstellung "Kulturstajk" des Lausitzer Museums entdecken, die sich mit den kulturellen Umbrüchen der kulturellen Szene in Zgorzelec in den 80er- und 90er-Jahren beschäftigt.

Zgorzelec - Am Sonnabend wird es laut in der Neißestadt. Denn ab 16 Uhr startet auf polnischer Seite das Soundsystem Street Festival. Bis Mitternacht spielen dann Musiker und DJs auf fünf Open-Air-Bühnen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend bringt die Lichtenwalder Musiknacht um 20 Uhr eine große Operettengala in den Park (Eintritt: 26 Euro). Infos: miskus.de .

Niederwiesa - Im Barockgarten Lichtenwalde wird am Sonnabend (11 bis 17 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) Parkfest gefeiert. Mit seinen Wasserspielen und den vielen verschlungenen Wegen ist er der ideale Ort für Musik, Tanz und Geschichte. Im Park tummeln sich Graf Vitzthum und seine charmante Gattin, andere hochfürstliche Durchlauchten, Gaukler, Tänzer, Sänger und Possenreißer. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Ehrenfridersdorf - Das Naturtheater Greifensteine lädt zum Kinderwochenende ein. So wird an beiden Tagen das Abenteuerstück "Drachen haben nichts zu lachen" gespielt. Am Samstag bekommen alle Zuckertütenkids und ihre Geschwister Gratiskarten dafür. Start ist 16 Uhr. Im Anschluss wartet auf der Spielewiese Unterhaltung für die ganze Familie. Anmeldung der Abc-Schützen unter Tel. 03733/1407131.