Zwölf Ausgeh-Tipps für den herbstlichen Sonntag

Wettertechnisch hat der heutige Sonntag nicht viel zu bieten. TAG24 hat deshalb zwölf feine Ausgehtipps in- wie auch outdoor für Euch zusammengestellt.

Von Annett Daube

Kinderfilmfestival "Schlingel"

Meißen - Das Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" ist unterwegs und zeigt zwischen 10.30 und 13.15 Uhr Kinderfilme im Filmpalast Meißen. Wer Lust auf schönes Kinderkino hat, sollte unter meissen.filmpalast.de nachschauen und sich seine Tickets sichern.

Im Filmpalast Meißen werden schöne Kinder- und Jugendfilme gezeigt. © Norbert Neumann

Westhanglauf

Dresden - In Gorbitz lockt der 10. Westhanglauf (im Stadtblickpark, Wilsdruffer Ring) Läufer auf die Strecke. Sechs Läufe mit unterschiedlichen Strecken zwischen 500 und 6000 Metern können bewältigt werden. Ein buntes Familienfest mit Autogrammstunde von DSC-Leistungssportlern und Feuerwehr-Präsentation rundet die Sportveranstaltung ab. Die Teilnahme am Lauf und am Fest ist frei.

Marcel Pahler (45, Feuerwehr, v.l.n.r.), Tilman Reichel (19, DSC-Sportler), Antje Neelmeijer (EWG) und Stefan Schubert (38, Stadtteilentwicklung) stellen das Event auf die Beine. © Petra Hornig

Streuobsttag

Laußnitz - Die Medienscheune Höckendorf veranstaltet den Westlausitzer Streuobsttag. Zu sehen sind Sortenausstellung von Kernobst und Kürbissen, eine Streuobstwiese mit Streuobstbäumen und Wildobststräuchern. Zwischen 10 und 17 Uhr werden Früchte vermostet. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntagnachmittag wird frisches Obst in der Medienscheune Höckendorf vermostet. © 123RF/emmy2289

Klassik im Schloss

Pirna - In den Wagnerstätten Graupa gastiert das Elblandquartett der Elbland Philharmonie Sachsen mit "Klassik im Schloss". Zum Programm-Repertoire gehören Johann Sebastian Bachs "Menuett aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach" oder Georg Friedrich Händels "Largo" aus der Oper "Xerxes". Tickets gibt es unter Telefon 03525/72260, in allen DDV-Lokalen und an der Tageskasse.

Das Elblandquartett der Elbland Philharmonie Sachsen spielt Klassik in den Wagnerstätten Graupa. © PR

Dornröschen

Dresden - Für Märchenfans gibt es in der Dresdner Lukaskirche (Lukasplatz 1) ab 18.30 Uhr eine Aufführung von Engelbert Humperdincks "Dornröschen". Die Singakademie Dresden führt das Konzert mit der Dresdner Künstlerin Franziska Leonhardi gemeinsam mit Kindern als Schatten-Spiel auf, welches dadurch ein Fest für Ohren und Augen ist. Tickets für 20/15/10 Euro an allen Vorverkaufskassen oder an der Abendkasse.

Die Lukaskirche bietet für Märchenfans ein tolles Programm am Abend. © Eric Münch

Waldtrödelmarkt

Langebrück - Zum Waldtrödelmarkt auf dem Landgut Hofewiese sind alle Flohmarktfans eingeladen. Von 10 bis 18 Uhr kann hier gestöbert und geschlendert werden. Experten schätzen die Dachbodenfunde, Führungen durch die Heide können gebucht werden. Diese finden jeweils ab 10 Uhr (ab Infotafel Bahnhof Langebrück) und ab 13 Uhr (ab Eingang Hofewiese) mit dem Historiker Jürgen Naumann statt und kosten 5 Euro pro Person.

Noch einmal trödeln: Auf dem Landgut Hofewiese steigt am heutigen Sonntag ein Flohmarkt. © Norbert Neumann

Die Goldenen Zwanziger

Dresden - Durch Schloss und Park Pillnitz geht es in einer Sonderführung unter dem Motto "Die Goldenen Zwanziger - Ein Spaziergang mit dem Schlossverwalter". Ab 11.30 Uhr werden das römische Bad im Wasserpalais, die Heckenquartiere und der Dachboden des Bergpalais besichtigt. Teilnahme: 19/15 Euro. Start ist am Besucherzentrum "Alte Wache" - Anmeldung unter Telefon 0351/2613260.

Bei einer Sonderführung unter anderem durch das Wasserpalais können "die Goldenen Zwanziger" von Pillnitz entdeckt werden. © Eric Münch

Herbstpreis der Steher

Heidenau - Auf der Radrennbahn in Heidenau kämpfen Radsportler aus fünf Nationen um den Internationalen Herbstpreis der Steher. Im Windschatten ihrer Tempogeber auf Stehermaschinen starten sie ab 14 Uhr und sorgen für ein spannendes Sportevent. Einlass ist ab 12 Uhr. Eintritt: 8,50/5 Euro. Kinder bis 10 Jahre frei.

Am Sonntagnachmittag kämpfen Radsportler aus fünf Nationen um den Internationalen Herbstpreis der Steher. © Daniel Förster

Hubertusfest

Großenhain - Im Barockgarten Zabeltitz wird von 10 bis 18 Uhr das Hubertusfest gefeiert. Rund um das Palais sowie im und am Alten Schloss können die Besucher rund um das Thema Wald, Wild und Jagd Aktionen und einen Markt erleben sowie kulturelle Beiträge genießen. Der Eintritt ist frei.

Im Barockgarten Zabeltitz steigt das Hubertusfest. © Carla Arnold

Auf musikalischen Spuren

Dresden - "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum" - unter diesem Motto findet auf dem Trinitatisfriedhof (Fiedlerstraße 1) ab 14 Uhr eine Führung statt. Christian Mögel vom Freundeskreis Trinitatis- und Johannisfriedhof Dresden ist selbst Musiker und führt die Besucher auf musikalischen Spuren zu ausgewählten Grabstätten. Start ist an der Feierhalle gegenüber der Kirchruine. Teilnahme auf Spendenbasis.

Auf dem Trinitatisfriedhof findet eine Führung statt. © Eric Münch

Kindermuseumstag

Freital - Einen Kindermuseumstag können Familien auf Schloss Burgk erleben. Von 10 bis 17 Uhr werden spannende Aktionen für kleine Entdecker angeboten. Ob unter der Erde im Besucherbergwerk oder mit der Taschenlampe Willi Wolfssaurier auf der Spur - es wird abenteuerlich. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist an dem Tag frei.

Schloss Burgk veranstaltet einen Kindermuseumstag. © Petra Hornig

Basaltlauf