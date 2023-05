Elf Tipps für Euren Samstag: Das gibt es in und rund um Dresden zu erleben

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Wochenende mal wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm.

Von Annett Daube

Dresden - Mit einem Mix aus Sonne und Regen wird das Wochenende in Dresden und dem Rest von Sachsen sehr abwechslungsreich. Und auch unsere Tipps lassen keine Langeweile aufkommen!

Dorfmeile

Dresden - Die "Macher" der Zschachwitzer Dorfmeile ließen sich von all den abgesagten Festen nicht abschrecken und laden am Samstag von 10 bis 21 Uhr zum Singen unterm Maibaum, auf einen Trödelmarkt, zum Dorfmeilenlauf, in Kreativwerkstätten und zum Festumzug ein. Das ganze Programm gibt's unter zschachwitzer-dorfmeile.de. Der Eintritt ist frei.

Aktionstag Lebensbegleiter

Dresden - Beim Aktionstag "SZ Lebensbegleiter" dreht sich am Samstag von 10 bis 18 Uhr im Haus der Presse (Ostra-Allee 20) alles um ein schöneres und leichteres Leben im Alter. Aussteller und Dienstleister stellen ihre Produkte zu Ernährung, Gesundheit oder Altersvorsorge vor, Fachleute informieren in Vorträgen zu Themen wie Ehrenamt, Erben und Testament oder Single-Reisen für Senioren. Auch der Ausblick von der Dachterrasse kann genossen werden. Der Eintritt ist frei.

Der Aktionstag "SZ Lebensbegleiter" soll die verschiedenen Generationen einander näher bringen. © IMAGO/Westend

Türen auf

Dresden - Das Städtische Klinikum Dresden öffnet am Samstag zum Tag der offenen Tür. Die Standorte Friedrichstadt und Neustadt/Trachau bieten ab 10 Uhr Medizin zum Anfassen an. So wird es ein begehbares Augenmodell geben, außerdem werden Einblicke in Pathologie und Labor geboten und Interessierte können in einen Altersanzug schlüpfen. Auf der Industriestraße ist ein Kinderfest geplant. Weitere Programmpunkte unter klinikum-dresden.de.



Spurensuche

Dresden - Im Schlosspark Pillnitz können Familien am Samstag ab 14 Uhr die Flora und Fauna spielerisch entdecken. Die Führung "Auf Spurensuche im Pillnitzer Park" zeigt unsichtbares Leben in Bäumen, Hecken und auf den Wiesen. Zum Abschluss können die Kinder Papierfalter gestalten. Treff ist am Besucherzentrum "Alte Wache". Teilnahme: 12/5 Euro inkl. Parkeintritt.

Im Schlosspark Pillnitz warten viel Natur und Blumen auf die Besucher. © Petra Hornig

Nacht der Kirchen und Museen

Kamenz - "Weißt du, wie viel Sternlein stehen...?" - Die 12. Kamenzer Nacht der Kirchen und Museen lockt am Samstagabend von 18 bis 24 Uhr alle Nachteulen heraus, die Kirchen und Museen der Lessing-Stadt zu besuchen und Anregendes wie Sinnliches zu erleben. Das Programm finden die Besucher unter kamenz.de.

Lange Nacht in Meißen

Meißen - Meißen feiert am Samstag ab 18 Uhr die Lange Nacht der Kunst, Kultur und Architektur. Mehr als sonst wird durch die Porzellan- und Weinstadt ein mediterranes Flair wehen. Frauenkirche und Albrechtsburg haben schöne Familienprogramme vorbereitet, sonst verschlossene Gebäude öffnen ihre Türen, die Türme der Kirchen dürfen bestiegen werden, Filmpalast und Theater lassen hinter die Kulissen blicken. Künstler und Gästeführer sorgen für interessante Begegnungen. Eintritt: 10/7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Das komplette Programm unter stadt-meissen.de.

Für Kinder gibt es in Meißen ein breites Angebot. © 123RF/nuzza1

Kunstfestival

Dresden - Das Kunstfestival Plausibel lässt am Wochenende die Nachbarn in Plauen zusammenrücken. Tür an Tür mit der Kunst können sich hier Künstler, Talente und die Bewohner rund um die Bienertmühle fühlen, wenn Kinderbuchautorinnen, Tattoo-Künstler, Maler, Musiker und Massage-Künstler ihre Kreativität beweisen. Ab 10 Uhr startet das jeweilige Programm, nachzulesen unter zwickmuehle.org.

Bunte Vielfalt erwartet Gäste auf dem Kunstfestival Plausibel. (Symbolbild) © 123RF/heckmannoleg

Friedensfest

Rathen - Die Gästehäuser Friedensburg und Felsengrund im Kurort Rathen sind mit einer langen Geschichte verbunden. Um diese Geschichte und die Häuser und die Anliegen der Betreiber, die gemeinnützige Friedensburg & Felsenburg-Stiftung, näher kennenzulernen, wird am Wochenende ein Friedensfest veranstaltet. Führungen, Vorträge, Livemusik und ein sonntäglicher Festgottesdienst gehören zum Programm. Samstag ist um 13 Uhr Eröffnung, am Sonntag ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.



MittelAlterFest

Dresden - Mittelalterliches Markttreiben erwartet die Besucher das ganze Wochenende lang auf der Wiese hinter dem Studentenwerk Dresden. Die Studentenclubs Traumtänzer und Kellerclub GAG18 sind die Organisatoren, welche Künstler, Händler und Schausteller zum Mitmachen bewegt haben. Aktionen wie Bogenschießen, Feuershows, Kinderschminken, mittelalterliche Musikdarbietungen und Schwertkämpfe werden geboten. Der Markt öffnet jeweils ab 11 Uhr, bis 18 Uhr ist der Eintritt frei.

Kinderschminken wird bei dem Event auch angeboten. © 123RF/andreaobzerova

Streetfood

Leipzig - Im Kohlrabizirkus werden Geruchs-, Geschmacks- und Sehsinn bedient, denn das Streetfood-Festival gastiert am Wochenende von jeweils 11 bis 22 Uhr in Leipzig. Speisen aus aller Welt sorgen für Gaumenfreuden, ein großes Kinderland sorgt für Kurzweil bei den Kleinsten. Eintritt: 4/als Festivalticket 5 Euro.

Sportliches Blütenfest

Grimma - Das Dürrweitzschener Blütenfest sorgt für sportliche Erlebnisse. Am Samstag wird der "Apfelcup", ein Fußball-Turnier der F-Jugend, ausgetragen. Zeitgleich findet das 42. Blütenfestturnier, ein Spring- und Reitturnier des SV Ragewitz-Dürrweitzschen, statt. Am Sonntag werden die Kreismeisterschaften im Dressur- und Springreiten ausgetragen. Zum Turnier gehört auch ein Kutschenrennen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 8 Uhr und sorgen mit zahlreichen Aktionen für viel Familienspaß. Der Eintritt ist frei.