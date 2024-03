Heute noch nichts vor? 9 Tipps für einen wunderbaren Sonntag

TAG24 hat Tipps für Sonntag, den 3. März. Was könnt Ihr in Dresden und Umgebung in Sachen Freizeit und Veranstaltungen erleben?

Von Annett Daube

Dresden - Frühlingsähnliche Temperaturen warten am Sonntag auf Euch - auch die Sonne soll sich durchsetzen. Das könnt Ihr in Dresden und Umgebung erleben - viel Spaß mit unseren Tipps!

Familiensonntag

Dresden - Der Familiensonntag im tjg. Theater Junge Generation (Kraftwerk Mitte) steht unter dem Motto "Republik der Insekten". Von 10 bis 14 Uhr gibt es ein summendes und brummendes Programm, in dem es eine Bilderbuchbühne, Wissenschaftsstationen, Führungen und erstmals auch eine taktile Hausführung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen gibt. Der Eintritt ist frei. Für die Führungen gibt es Tickets für 3/1 Euro an der Theaterkasse.



"Republik der Insekten" lautet das Motto im Theater Junge Generation (tjg) zum Familiensonntag. © 123RF / pekosman

Torgau blüht auf

Torgau - Im historischen Proviantmagazin der Stadt Torgau (Kurstraße 15) heißt es am Wochenende "Torgau blüht auf". Von jeweils 10 bis 17 Uhr werden farbenprächtige Frühblüher, Stauden und Blumen-Raritäten präsentiert. Gartenbaubetriebe verkaufen Pflanzen, Kinder können basteln. Musik, eine Bus-Rundfahrt, ein Rundgang mit Oberbürgermeister und Landrat und mehr stehen auf dem Samstag-Programm. Am Sonntag werden ab 17 Uhr die Ausstellungsblumen verkauft. Eintritt: 4 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.

"Torgau blüht auf" heißt es am Sonntag in der Elbe-Stadt, wo auch Ausstellungsblumen verkauft werden. © imago/imagebroker

Kinderkram-Flohmarkt

Riesa - Am Sonntag wird Kinderkram verkauft. Auf dem Flohmarkt in der WT Energiesysteme Arena Riesa (Am Sportzentrum 5) gibt es von 11 bis 16 Uhr alles rund ums Kind: Bekleidung, Kinderwagen, Spielzeug, Kinderfahrzeuge und mehr. Eintritt: 2,50 Euro.



Tagesflohmarkt

Weinböhla - Ein Tagesflohmarkt im historischen Ambiente findet am Sonntag im Zentralgasthof Weinböhla statt. Von 10 bis 17 Uhr halten im Ballsaal, der Galerie und dem gläsernen Foyer die Händler ihre Waren bereit und laden im wahrsten Sinne des Wortes zum "Zeitvertrödeln" ein. Eintritt: 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.



Zum Tagesflohmarkt wird am Zentralgasthof Weinböhla geladen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Messe-Tour

Dresden - Die Messe Dresden kann am Sonntag bei der "Messe-Ostra-Entdeckertour" entdeckt werden. Ab 11 Uhr geht es mit dem Stadtführer Danilo Hommel durchs Ostra-Areal (Start ist auf dem Parkplatz, Messering 6). Ob mit Fakten zu Historie und Moderne oder verblüffende Anekdoten - die Teilnehmer werden bestens informiert. Teilnahme: 17 Euro. Bitte anmelden unter messe-dresden.de.



Kamelien in Königsbrück

Königsbrück - Im Schloss Königsbrück wird jeden Sonntag bis Ende März (von 10 bis 17 Uhr) das Kamelienhaus geöffnet. Die Kamelien blühen schon seit Ende Januar, da sie im warmen Gewächshaus stehen. Interessenten können Jungpflanzen wie auch den Kamelienkalender oder das Kamelienparfüm erwerben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Im Schloss Königsbrück hat das Kamelienhaus geöffnet. (Archivbild) © Arno Burgi/dpa

Barockgarten Großsedlitz

Heidenau - "Der Garten im Vorfrühling" nennt sich die Führung im Barockgarten Großsedlitz, welche der Gartenbereichsleiter Frithjof Pitzschel am Sonntag ab 14 Uhr anbietet. Fachkundig erklärt er die Strukturen, die Ausblicke und den Aufbau des Barockgartens. Bitte schaut auf der Website barockgarten-grosssedlitz.de nach, ob die Veranstaltung wetterbedingt stattfindet. Die Teilnahme ist frei. Treffpunkt ist am Haupteingang.



Die Strukturen und den Aufbau des Barockgartens Großsedlitz lernt Ihr am Sonntag bei einer Führung kennen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Claude Monet in Leipzig

Leipzig - Im Kunstkraftwerk (Saalfelder Straße 8b) beeindruckt die immersive digitale Kunstausstellung "Claude Monet - Master of Colors and Lights" die Besucher. Mehr als 300 Gemälde und Skizzen des Malers Monet werden animiert dargestellt und laden ein, den Impressionismus neu zu entdecken. Tickets für 17/12/Familien 40 Euro am besten fürs gewünschte Zeitfenster (zwischen 10 und 17.30 Uhr) online buchen unter kunstkraftwerk-leipzig.de.



Die Tickets für die Monet-Ausstellung im Kunstkraftwerk Leipzig bucht Ihr am besten online. (Archivbild) © Jan Woitas/ZB

Bilder der Erde

Dresden - Der Fotograf Martin Leonhardt verkaufte all sein Hab und Gut, kündigte seinen Job und begab sich im Oktober 2013 auf seinem Motorrad auf eine Reise ohne zeitlichen Horizont und ohne festes Ziel. In einem Vortrag der Reihe "Bilder der Erde" berichtet er am Sonntag in der Schauburg (Königsbrücker Straße 55) bildgewaltig und spannend vom schönsten Kontinenten unseres Planeten - von Südamerika. Tickets ab 14/13/10 Euro für die Veranstaltung (Beginn 17 Uhr) unter bilder-der-erde.de.