Ganz viel los: 13 Tipps zum Faschings-Samstag in Dresden

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Faschings-Wochenende jede Menge Veranstaltungen. 13 stellen wir hier vor.

Von Annett Daube

Dresden - Das "Ferienteiler"-Wochenende wird eher nass und grau. Winterferien-Kindern macht das gar nichts aus, denn es ist Faschingszeit und das Kostüm muss noch probiert, fertiggestellt oder ausgesucht werden. Für alle Faschingsfans und -muffel hat TAG24 hier bunte Tipps!

Saalfasching

Dresden - Der Elferrat Gebau lädt zum Saalfasching in die Johannstadthalle (Holbeinstraße 68) ein. Ab 19 Uhr heißt es "Der Karneval ist noch nicht tot, denn Alexa hilft uns in der Not". Karten gibt es für 15 Euro über einen Link auf der Seite johannstadthalle.de.



Am Wochenende wird jede Menge Karneval gefeiert. © imago/PantherMedia/Arne Trautmann

Wintershow

Freital - Im Freizeitpark "Oskarshausen" können sich Besucher in eine musikalische Winter-Wunder-Welt entführen lassen. Die Wintershow wird noch bis Sonntag jeweils um 11.30, 13.30 und 15 Uhr aufgeführt. Kein Extra-Eintritt für die Show.



Oldtimer-Teile-Markt

Riesa - Sachsens größter überdachter Oldtimer- und Teilemarkt findet am Sonnabend vor und in der SachsenArena statt. Von 9 bis 17 Uhr kommen Freunde des "rostigen Hobbys" auf ihre Kosten. Eintritt: 5 Euro.

Fundus-Verkauf

Leipzig - Das Schauspiel Leipzig (Bosestraße 1) räumt seinen Fundus auf. Von 15 bis 18 Uhr werden am Samstag im Garderobenfoyer außergewöhnliche Kostüme, Masken und Secondhand-Kleidung verkauft. Ab 19 Uhr können die neuen Outfits in einer Karaoke-Show (im Foyer 1) gezeigt werden.



Wer noch was für den Fasching braucht, könnte bei dem Fundus fündig werden. (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska

Naturmarkt

Tharandt - Unterhalb der Bergkirche rufen Jagdhornbläser ab 11 Uhr den Frühling herbei. Der Tharandter Naturmarkt bietet schon ab 9 Uhr frische und regionale Produkte an. Eintritt: frei.

Biblische Lieder

Dresden - Biblische Lieder singt Florian Hartfiel am Sonnabend ab 17 Uhr in der Kreuzkirche. Die warme Bassbaritonstimme wird den großen Kirchenraum angenehm erfüllen. Der Besuch der Vesper ist mit Erwerb eines Programms für 5 Euro möglich, erhältlich am Kircheneingang.

In der Dresdner Kreuzkirche geht es - wie gewohnt - biblisch zu. © Steffen Füssel

Baumhaus-Manufaktur

Zentendorf - Die "Geheime Welt von Turisede" in Einsiedel lädt am Samstag zum "Blick hinter die Kulissen der Baumhausmanufaktur" ein. Eine Führung erklärt die Entstehung der Attraktionen. Im Anschluss wird das "Turibilgol", das neueste Spiel, eingeweiht. Start ist um 11 Uhr am Baumstammlokal. Eintritt: 6/3 Euro.

Wie diese Baumhäuser in der "Geheimen Welt von Turisede" entstehen, erfahren Gäste am Samstag. © PR

Ritterleben im Winter

Lunzenau - "Was macht der Ritter Günther im Winter?" fragen sich vor allem die Ferienkinder und bekommen auf Schloss Rochsburg eine Antwort. Um 14 Uhr startet die Führung am Sonnabend, welche die kleinen Besucher mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit nimmt. Eintritt: 8 Euro. Online unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de.

Ritter treiben am Samstag auf Schloss Rochsburg ihr Unwesen. © Nicky Wehr/PR

Sammlermesse

Dresden - Die 101. Sammlermesse für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten bietet am Samstag in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Dresden (Dülferstraße 1) von 9 bis 14 Uhr ein reichhaltiges Angebot zum Tauschen, Kaufen und Fachsimpeln. Eintritt: 3,50/3 Euro. Kinder bis 16 Jahre sind frei.



Wer Briefmarken am Wochenende sehen will, weiß nun, was zu tun ist. © 123RF/mdragan

Prinzessin auf der Erbse

Dresden - Im Mai Hof Puppentheater in Weißig spielt die Puppenspielerin Hella Müller am Sonnabend um 15 und am Sonntag um 11 Uhr das Märchen "Die Prinzessin auf der Erbse" von Hans Christian Andersen. Kinder, die nicht nur zuschauen wollen, dürfen auf der Bühne mithelfen. Tickets für 7/9 Euro an der Tageskasse.

Puppenspielerin Hella Müller lädt am Wochenende wieder ein. © Holm Helis

RaBu, helau!

Radeburg - Die Faschingshochburg Radeburg lässt es am Wochenende richtig krachen. Die größte Faschingsparty steigt am Samstag im Zelt mit Live-Musik und DJ-Krachern. Tickets für das "Remmidemmi" (Einlass ab 18 Uhr) für 27,50 Euro unter rcc-radeburg.de. Der Umzug am Sonntag startet um 9.11 Uhr mit Narrengericht auf dem Markt. Dort wird ab 12.30 Uhr eine Gardetanzschau aufgeführt, bevor um 14 Uhr der Umzug beginnt. Eintritt: 5 Euro. Kinder bis 16 Jahre frei.



Messe Dresden

Dresden - Zwei Messen sind am Wochenende in der Messe Dresden zu Gast: Die "DeDeCo 2023 - It's Magic" - welche die Herzen der Manga-, Anime- und Japan-Fans höher schlagen lässt. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Tickets: Samstag 20, Sonntag 15/Zwei-Tages-Tickets 30 Euro.

Die "DresdenKreativ-Messe" hält alles bereit, was Hobbyschneider*innen, Strick- oder Häkelbegeisterte, aber auch Bastelbegabte und Back-Freund*innen so brauchen. Geöffnet: Samstag von 10 bis 18, Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 7/6 Euro.

Sorgenfresser-Spieletage

Bad Schandau - Bei den Sorgenfresser-Spieletagen im Hotel "Lindenhof" (Rudolf-Sendig-Straße 11) wird gemalter oder geschriebener Kummer ganz schnell von den Sorgenfressern vertilgt. Neben den "Sorgen-Spezialisten" sind von jeweils 14 bis 18 Uhr zahlreiche Spiele für jedes Alter am Start. Der Eintritt ist frei.