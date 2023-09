Genuss im Barockviertel: Wirte und Händler laden zur Cocktailnacht

Agenturchefin Katja Kindermann (43) verkauft Cocktails zugunsten der Hope-Stiftung. © Amac Garbe

"Mein Mann und ich unterstützen seit vielen Jahren Hope", so Agenturchefin Katja Kindermann (43). Für die Cocktailnacht kreierte Barkeeper Ulf Neuhaus (59) deshalb den Cocktail "HOPE" aus südafrikanischem Whitley Neill Gin.

Die "City Apotheke" und der Lions-Club "Käthe Kollwitz" mixen Cocktails, verkaufen Brezeln, Tombola-Lose, Fotobox-Bilder.

Der Erlös fließt in die sozialen Lions-Projekte, so unterstützen die 31 Löwinnen Senioren in Pflegeeinrichtungen der Cultus gGmbH, die Katastrophenhilfe arche noVa sowie Schulprojekte in Dresden.