03.09.2023 16:44 Großes Familienfest: So lief die Party im Kultur-Kraftwerk Mitte

Das Kultur-Kraftwerk Mitte in Dresden verwandelte sich am Samstag in ein großes Familienfest.

Von Katrin Koch

Dresden - Bilder an Wäscheleinen, T-Shirt-Druckerei, Theaterstücke, Musik, Tanz, Seifenblasen, Eis und Zuckerwatte - das Kultur-Kraftwerk Mitte verwandelte sich am Samstag in ein großes Familienfest. "Charlatan Gilbert" aus Paris zog mit Feuer und Flohzirkus nicht nur Kinder in seinen Bann. © Foto Koch Alle im Gelände ansässigen Institutionen - von der Operette bis zur DREWAG - öffneten unter dem Motto "Kunst, Musik & Magie" zum sechsten Mal ihre Türen. Vorm Kraftwerk parkte der eigens aus Paris angereiste Künstler "Charlatan Gilbert" mit seinem nostalgischen Wagen, präsentierte seinen Flohzirkus und verblüffte das junge Publikum mit Feuerschlucker-Nummern.

Gleich nebenan lockte Maler Holger John (63) mit buntem Zeichenkarton und Farben.

Titelfoto: Foto Koch