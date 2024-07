Heiße Tipps für einen warmen Sonntag: Das könnt Ihr heute erleben

TAG24 hat Tipps für Sonntag, den 21. Juli, in Dresden und Umgebung zusammengestellt.

Von Dana Peter

Dresden - Was lässt sich am heutigen Sonntag bei traumhaftem Sommerwetter in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Day-Party am Elbufer

Dresden - Am Elbufer steigt die größte Hip-Hop-Party der Stadt. Die Juicy Party feiert ihr legendäres Sunday-Open-Air bei den Filmnächten am Elbufer. Zu Gast sind die Crux Pistols (Notfx & Dan Gerous) aus München, die das DJ-Duo Yardies (Shure Shot & Side Kickz) mit im Gepäck haben. Die Dresdner DJs D3!C, Josap und Strght sorgen vorher für das richtige Warm-up, während die Sonne langsam untergeht. Los geht's um 15 Uhr, Ende ist 21 Uhr. Tickets (12 Euro) gibt's bis zum Start online, danach an der Abendkasse.

Am Elbufer - zwischen Kinoleinwand und Frauenkirche - wird am heutigen Sonntag zu Hip-Hop-Beats getanzt. © PR/Juicy Party/Arnold Krieger

Märchenfest

Königstein - Die Festung Königstein feiert Märchenfest! Zur 9. Auflage geht die Märchenreise am Sonntag, ab 10.30 Uhr, in den Norden – mit skandinavischen Geschichten und Sagen sowie Puppenspiel, Musiktheater und Mitmachhandwerk. In den Konzerten zu erleben sind das junge Orgeltalent Antonio Werner (12) und die schwedische Folk-Sängerin Sofia Talvik. Das Programm verteilt sich über das gesamte Festungsplateau. Mit etwas Glück begegnen die Besucher Feen und anderen zauberhaften Wesen. Eintritt: 15/12 Euro. Infos unter: festung-koenigstein.de

An der Festung Königstein wird zum Märchenfest geladen. © 123RF/kharchenko

Hüpfburgen-Park

Dresden - Auf dem Festplatz Pirnaer Landstraße in Dresden ist bis 11. August der "Hippo's Hüpfburgen Spielpark" aufgebaut. Hüpfen, Rutschen, Spielen, Toben - darum geht's auch am Sonntag, von 12 bis 18 Uhr, im mobilen Erlebnispark. Während sich die Kinder jeden Alters austoben, entspannen die Erwachsenen im Park-Café. Die Eintrittskarte gilt für den ganzen Tag, man kann das umzäunte Gelände beliebig oft verlassen und wieder betreten. Eintritt: 10 Euro (2 bis 16 Jahre), Erwachsene 5 Euro. Infos unter: facebook.com/100071758103844



"Hippo's Hüpfburgen Spielpark" lockt Kinder zum Austoben auf die Pirnaer Landstraße. © 123RF/ mariok

Barockgarten entdecken

Heidenau - Die Parkführung am Sonntag, um 11 Uhr, erklärt, warum der Barockgarten Großsedlitz in Heidenau "Sachsens Versailles" genannt wird. Und Fragen wie: Weshalb wurde ausgerechnet hier das Fest des "Polnischen weißen Adlerordens" gefeiert? Und wie kommt es, dass der Park heute noch als einer der bedeutenden Barockgärten des 18. Jahrhunderts in Deutschland erhalten ist? Kosten: 10/9 Euro, Kinder bis 14 Jahren 3 Euro inkl. Parkeintritt.

Zur Familienführung "Von Bienenkörben und goldenen Äpfeln" erfährt man am Sonntag, um 14 Uhr, die Besonderheiten des Gartens. Was hat es mit den drei goldenen Äpfeln auf sich? Wo gibt es Bienenkörbe, in denen gar keine Bienen sind? Auf diese und viele weitere Fragen gibt's Antworten. Wer gut aufpasst, kann im anschließenden Quiz Preise gewinnen. Kosten: 12/10 Euro, Kinder bis 14 Jahren 3 Euro inkl. Parkeintritt. Infos: barockgarten-grosssedlitz.de



Wenn Ihr erfahren wollt, warum der Barockgarten Großsedlitz auch "Sachsens Versailles" genannt wird, seid Ihr bei der Parkführung am Sonntag richtig. © Imago Images / Sylvio Dittrich

Mini-Miniaturen