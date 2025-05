In Dresden und Umgebung könnt ihr am Sonntag einiges erleben

TAG24 präsentiert euch unsere Ausflugs-Highlights für Sonntag, den 18. Mai 2025 in Dresden und Umgebung.

Von Dana Peter

Dresden - Auch wenn das Wochenende regnerisch-trüb wird, lohnt es sich, einen Blick vor die Haustür zu werfen. In Dresden und Umgebung gibt es auch am heutigen Sonntag so einiges, was ihr unternehmen könnt.

Dixie-Open-Air

Dresden - Die beliebte Open-Air-Gala des Internationalen Dixieland Festivals steigt am Sonntag von 11 bis 14 Uhr auf der Freilichtbühne "Junge Garde" (Karcherallee 10) im Großen Garten. Mit einem mitreißenden Stelldichein der besten Bands und Solisten des diesjährigen Treffens. Dieser traditionelle Klassiker zieht Jazzliebhaber und Musikbegeisterte gleichermaßen an. Seit 1977 dient die idyllische Freilichtbühne als Ort für diese traditionelle Veranstaltung. Einlass: 9.30 Uhr. Infos und Tickets (24/15 Euro) unter dixielandfestival-dresden.com

Die Open-Air-Gala des Dixieland Festivals steigt am Sonntag auf der Freilichtbühne "Junge Garde". (Archivfoto) © Hendrik Meyer

Museumstag

Zwickau - Im August Horch Museum (Audistr. 7) wird am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" Internationaler Museumstag gefeiert. Besucher entdecken die historische Geburtsstätte von Audi. In den einstigen Produktionshallen wurden später auch DKW und Trabant gefertigt. Heute rollt der Volkswagen in Zwickau vom Band. Zu erleben sind 120 Jahre Zwickauer Automobilbau auf 6 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Infos und Tickets (15/13 Euro): horch-museum.de

Im August Horch Museum in Zwickau wird gefeiert. (Symbolfoto) © 123RF/Pixhound

Let's sing!

Dohna - Ein Chor-Konzert-Erlebnis steigt am Sonntag von 17 bis 18.30 Uhr in der Ev.-Luth. Stadtkirche St. Marien (Pfarrstr. 1). Erleben Sie einzigartigen Musikgenuss mit dem Chor "Let's Sing" aus Dresden. Gemeinsam mit Chorleiter Nico Müller bringen 80 Sängerinnen und Sänger plus Band Gospel, Musical und Filmmusik auf die Bühne. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Infos unter: lets-sing-dresden.de

In der Ev.-Luth. Stadtkirche St. Marien in Dohna könnt ihr ein besonderes Chor-Erlebnis genießen. (Symbolfoto) © 123RF/gekaskr

Flohmärkte

Dresden - Der Elbepark-Flohmarkt (Peschelstr. 33) öffnet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Auch am Sonntag wird wieder getrödelt! (Symbolfoto) © Thomas Türpe

Stadtfest

Kamenz - Zum Jubiläums-Stadtfest "800 Jahre Kamenz" ist am Sonnabend und Sonntag auf vier großen Bühnen ein buntes Unterhaltungsprogramm geplant. Die historische Innenstadt rund um den Markt verwandelt sich in ein großes Festgebiet - mit thematischen Meilen, Vereinspräsentationen, Händlern, Gastronomen, Schaustellern und vielem mehr. Eintritt frei. Infos unter: kamenz.de

"800 Jahre Kamenz" - das wird ein Fest. (Symbolfoto) © imago/Hanke

Konzert "Begegnungen"

Dresden - Auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof begegnen sich am Sonntag Musik aus vier Jahrhunderten und neue Texte. Es erklingen Werke von Béla Bartók, Georg Philipp Telemann und Rainer Lischka. Einlass ist ab 14 Uhr, das Konzert beginnt ab 14.30 Uhr. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt.



Auf dem Trinitatisfriedhof erklingt Musik, es wird getanzt und Texte werden rezitiert. (Archivfoto) © Steffen Füssel