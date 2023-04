Kaltes Wochenende im April: Mit diesen 13 Tipps wird es trotzdem ein Hit!

Dresden - Der Architekt Heinrich Tessenow war Mitgestalter des Gesamtkunstwerkes Hellerau. Zeitweise lebte er selbst in der Gartenstadt. Die Führung "Auf den Spuren Tessenows in der Gartenstadt Hellerau" zeigt sein Schaffen. Treff ist am Samstag um 13.30 Uhr am Besucherzentrum vom Festspielhaus Hellerau. Teilnahme: 19/14 Euro. Anmeldung unter fuehrungen-sachsen@deutscher-werkbund.de.