Kinderbiennale im Japanischen Palais öffnet: Wie schön ist doch Utopia

Dresden - Utopisch, abgeleitet vom Namen Utopia, nennt man etwas Unerreichbares. Meistens geht es dabei um die Idee einer gerechten Welt. In der Wirklichkeit gibt es die nicht, in der Vorstellung schon. "Planet Utopia" lautet die Überschrift zur dritten Kinderbiennale der Staatlichen Kunstsammlungen im Japanischen Palais . Ab dem heutigen Samstag (bis 30. März 2025) ist geöffnet.

Künstler George Nuku (60) in seiner farbig illuminierten Unterwasser-Welt. Sein Projekt ist inspiriert von Kevin Reynolds Endzeit-Film "Waterworld" (1995). © Petra Hornig

Utopia ist die von dem britischen Lordkanzler und Autor Thomas Morus (1478-1535) vor gut 500 Jahren erdachte Insel, auf der die Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben. Die Kinderbiennale macht nun den ganzen Planeten zum utopischen Raum.

Umwelt- und Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die man von dort gern in die Wirklichkeit bringen möchte. "Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie können wir die Welt zu einem besseren Raum machen?", beschreibt Kuratorin Anna Aulich die Leitfragen des Projekts. Ein universalistischer Ansatz.

Die Kinderbiennale, die inspiriert von einem Projekt der National Gallery in Singapur 2018 Premiere hatte, ist Museum auf ungewöhnliche Art, weil sie die Distanz zwischen Besucher und Kunst verringert. Weniger Ausstellung als vielmehr Erlebniswelt stellt sie vor, ist zum Anfassen und Mitmachen - partizipativ, wie der Museumsjargon sagt.

Diese Prinzipien gelten nicht allein für die jungen Museumsbesucher, sie waren auch in der Projektierung wesentlich. 130 Kinderbeiräte zwischen sieben und 13 Jahren von Schulen in Johannstadt, Pieschen, Südvorstadt und Trachenberge haben die Kinderbiennale in zweijähriger Vorbereitungszeit mit erarbeitet.