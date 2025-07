Mit diesen sechs Tipps vergeht Euer Sonntag wie im Fluge

TAG24 präsentiert Euch sechs Tipps für Sonntag, den 27. Juli, in Dresden und Region.

Dresden - Auch am Sonntag kommt der Sommer nicht ganz wie erwartet in die Gänge. Immerhin regnet es weniger als am Samstag, also ab ins Vergnügen. TAG24 präsentiert Euch sechs Tipps für den heutigen Sonntag in Dresden und Umgebung.

Elbe-Fest

Dresden - Am Sonntag findet das traditionelle Elbeschwimmen statt. Der Start (10 Uhr) ist etwa 200 Meter stromabwärts vom Blauen Wunder am linken Elbufer, Höhe Regerstraße. Die Ankunft (10.30-11 Uhr) erfolgt nach ungefähr 3,5 Kilometern im Fährgarten Johannstadt (Käthe-Kollwitz-Ufer 23B). Dort wird das Elbe-Fest gefeiert. Mit Spielwiese, Bühne und musikalischem Programm (mit Mölli, Thomas Stelzer Trio, Retroskop & dem Sächsischen Bergsteigerchor "Kurt Schlosser"). Eintritt frei. Infos unter: faehrgarten.de

Nach 3,5 Kilometern im Wasser kommen die Elbeschwimmer im Fährgarten Johannstadt an. Los geht es nahe dem Blauen Wunder. © Frank Hammerschmidt/dpa

Parkführung

Heidenau - Lust auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert? Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth, einst berühmter Minister in Diensten August des Starken, geht am Sonntag ab 14 Uhr auf eine unterhaltsame Entdeckungstour durch den Barockgarten Großsedlitz (Parkstr. 85). Dabei erfahrt Ihr Geschichten und Geschichte über längst vergangene glanzvolle Zeiten in Sachsen. Ein Muss für Wissenshungrige und Gartenfans. Kosten: 13/12 Euro, Kinder 3 Euro (inkl. Parkeintritt). Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de

Wissenshungrige kommen bei einer Entdeckertour im Barockgarten Großsedlitz auf ihre Kosten. © imago/Sylvio Dittrich

Eichhörnchen-Tour

Nossen - Am Sonntag startet 11 Uhr im Klosterpark Altzella eine Familienführung. Anschaulich und kurzweilig stellt eine Eichhörnchen-Spezialistin die Welt ihrer Patenkinder vor. Sie erzählt abenteuerliche Geschichten und vermittelt dabei viel Wissenswertes. So erfährt man, warum Eichhörnchen keine Eicheln mögen, aber ihren Namen tragen und weshalb fertiges Eichhörnchen-Futter häufig keine gute Wahl ist. Mit Glück könnt Ihr die Felltierchen aus nächster Nähe betrachten und füttern. Eintritt: 8/4 Euro. Infos unter: kloster-altzella.de

Eichhörnchen sind niedlich, aber bei Weitem keine Allesfresser. Passt also auf, womit Ihr sie füttert. © IMAGO/Anadolu Agency

Vogelwiese

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr locken am Sonntag (14-22 Uhr) auf Dresdens ältestem Volksfest. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Infos unter: rummel-dresden.de

Rummelzeit an der Pieschener Allee. Von 14-22 Uhr sind diverse Fahrgeschäfte für Euch geöffnet. © Ove Landgraf

Talsperrenfest

Kriebstein - An der Kriebsteintalsperre wird gefeiert. Der Sonntag startet 10.30 Uhr mit Swing & Jazz. Euch erwartet ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Eintritt am Sonnabend: 4/2 Euro, Familien 8 Euro; Eintritt am Sonntag: 3/2 Euro, Familien 6 Euro. Infos unter: kriebsteintalsperre.de

An der Kriebsteintalsperre gibt es etwas zu feiern. © Steffen Füssel

Kunsthandwerkermarkt