Mit unseren Ausflugstipps wird der Wahlsonntag noch besser!

Dresden - Das Wochenende steht in Sachsen ganz im Zeichen der Landtagswahl . Doch auch am Wahlsonntag könnt Ihr im Freistaat einiges erleben. Mit unseren Tipps seid Ihr garantiert auf der richtigen Spur.

Lichtenwalde - Am Wochenende startet im Schlosspark Lichtenwalde jeweils von 10 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) das "Kürbisfestival Royal". So verwandeln vom 31. August bis zum 3. November riesige Skulpturen aus Tausenden von Kürbissen den Park in ein zauberhaftes Märchenland.

Außerdem finden verschiedene Veranstaltungen wie Riesenkürbiswiegen oder Kürbisschnitzkurse - täglich im Schlossinnenhof, Kürbisse gibt's an der Tageskasse - statt. Auch im Schloss entführt die Erlebnisausstellung "STERNTALER Best of" mit Augmented Reality in die Welt der Märchen.

Eintritt: 16, ermäßigt 14, Familien 45 Euro.