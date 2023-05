Ordentlich was los am Wochenende: Wir haben 11 Tipps für Euch!

Hier sind unsere Tipps für Samstag in Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Dresden - Das durch den Feiertag verlängerte Wochenende nutzte so mancher für einen Kurztrip mit Kind & Kegel. Aber auch in der Nähe lässt sich viel erleben. Hier unsere Tipps!

Familien-Spiele-Fest(ung)

Königstein - Am Wochenende gibt es beim Familien-Spielefest auf der Festung Königstein viel Spaß und Bewegung auf dem Tafelberg. Von jeweils 12 bis 17 Uhr können neben neuen und beliebten Kinder- und Gesellschaftsspielen auch historische Zeitvertreibe ausprobiert werden. Ein Highlight: Aus 25.000 Legosteinen wird ein Riesen-Mosaik zusammengefügt. Am Sonntag steht das Fest ab 14 Uhr im Zeichen der Puzzle-Meisterschaft. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.

Am Wochenende wird das Familienfest auf der Festung Königstein gefeiert. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wann ist ein Mann ein Mann

Rochlitz - Am Sonnabend sind auf Schloss Rochlitz Männer zu einer Führung eingeladen. Unter dem Motto "Wann ist ein Mann ein Mann" geht es zwei Stunden lang ausschließlich um "das starke Geschlecht". Die Teilnehmer können sich beim Holzhacken profilieren, mit Rüstung und Schwert ritterlich verhalten, die Handwerkskunst der Zimmermänner bestaunen und im Bierkeller eine Kostprobe genießen. Beginn: 14 Uhr. Teilnahme: 13/10,50 Euro. Bitte anmelden unter 03737/492310.

Bienenkörbe & goldene Äpfel

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz geht es am Samstag um Sichtachsen, Garten-Symmetrie und Bienenkörbe. Die Familienführung "Von Bienenkörben und goldenen Äpfeln" ist geeignet für Kinder von 4 bis 14 Jahren und hält zahlreiche Informationen zum barocken Garten bereit. Zeit: 14.30 bis 16 Uhr. Teilnahme: 5/2 Euro zzgl. Parkeintritt. Anmeldung unter Telefon 03529/56390.

Karl-May-Festtage

Radebeul - Zum 30. Jubiläum der Karl-May-Festtage in Radebeul verwandelt sich der Lößnitzgrund wieder in eine abenteuerliche Wild-West-Landschaft. Countrybands sorgen für musikalische Stimmung, der Santa-Fe-Express schnauft über die Kleinbahnschienen, Überfälle sind vorprogrammiert. Vertreter indigener Gruppen aus Amerika sind zu Gast und bringen ihre Kultur näher. Auch das beliebte Goldschürfen, Eselreiten und die Sternreiterparade am Sonntag (ab 10 Uhr) gehören zum Programm. Tickets gibt es unter karl-may-fest.de ab 10/7/Familien 22 Euro.



Bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul wird wieder einiges los sein. © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Oberlausitzer Trödelmarkt

Königswartha - Der große Oberlausitzer Trödelmarkt macht am Wochenende jeweils von 9 bis 15 Uhr in Königswartha Station. Von Trödel & Antik, Spielzeug und Modelleisenbahnen finden Sammler hier alles, was ihr Herz begehrt. Der Eintritt ist frei.

Pillnitzer Gartenwochenende

Dresden - Zum 15. Mal dreht sich am Wochenende in Pillnitz alles ums Thema Garten. Von jeweils 10 bis 17 Uhr werden Hobbygärtner und Naturliebhaber beim Pillnitzer Gartenwochenende auf der Maillebahn mit Angeboten von Fachhändlern überrascht. Neben Pflanzen sind auch Dekorationen, Dünger und Gartentechnik im Angebot. Der Eintritt zum Marktgelände ist frei.

In Pillnitz dreht sich alles ums Thema Garten. © Eric Münch

Töpfermarkt

Meißen - Am Wochenende ist Töpfermarkt in Meißen. Auf dem Marktplatz, Heinrichsplatz und in der Elbstraße bieten von jeweils 10 bis 18 Uhr rund 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Waren an. Der Eintritt ist frei.



Bautzener Frühling

Bautzen - Der Bautzener Frühling auf dem Haupt-, Fleisch- und Kornmarkt sowie auf der Reichenstraße sorgt mit buntem Programm, Musik und Shows, Straßenkunst und Markttreiben für Frühlingsgefühle. Von jeweils 10 bis 20 Uhr heißt es schlendern und entdecken, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auch in den Geschäften. Wer genau wissen möchte, welche Band wo und wann spielt, schaut unter bautzener-fruehling.de.

Nachtwächter- und Türmer-Zunfttreffen

Zwönitz - "Hört, Ihr Leut' und lasst Euch sagen, uns're Glock' hat 10 geschlagen!" In der alten Bergstadt Zwönitz treffen sich am Wochenende Nachtwächter und Türmer aus ganz Europa. Bereits zum 38. Mal zeigen die Zunftvertreter und Zunftvertreterinnen ihre Tradition und laden Besucher zu einem Programm auf dem Markt ein. Wer dabei sein will, kann unter zwoenitz.de lesen, was wann und wo geboten wird.

In Zwönitz wird's traditionell. © Markus Müller

Wasserfest Thekla

Leipzig - Das Wasserfest Thekla am Bagger sorgt am Wochenende für schönste Erlebnisse. Der Sonnabend startet um 10 Uhr mit dem Badewannenrennen und endet nach der Party mit dem Roland-Kaiser-Double um 23 Uhr mit einem Feuerwerk. Am Sonntag wird es ab 11 Uhr ein Frühschoppen geboten, am Nachmittag gibt es ein buntes Bühnenprogramm und ab 16 Uhr Schlager mit Hans-Jürgen Beyer. Alle Infos zum Fest unter wasserfest-thekla.de. Der Eintritt ist frei.

Burgspektakel auf der Burg Kuckuckstein

Liebstadt - Beim Kuckucksteiner Burgspektakel können die Besucher hoch über dem Seidewitztal eine Zeitreise ins Mittelalter erleben. Jeweils ab 10 Uhr unterhalten Ritter und Gaukler das Publikum, welches sich auf altes Handwerk, Klamauk und Darstellungen der Mittelaltergruppe des Kulturvereins Dohna freuen kann. Die Künstler führen ihr Programm am Samstag ab 19 und am Sonntag ab 17 Uhr auf. Eintritt: 7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.