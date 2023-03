Raus aus den Federn! Neun Tipps für Euren Sonntag

Was könnt Ihr heute in Dresden und Umgebung erleben? Hier sind Tipps für Veranstaltungen und Freizeit in der Region.

Von Annett Daube

Dresden - Uhren eine Stunde vor! Durch die Zeitumstellung habt Ihr zwar etwas weniger vom Sonntag, doch wenn Ihr trotzdem was erleben wollt, seid Ihr mit unseren Tipps für Dresden und Region gut beraten.

Krimi-Lesung

Dresden - Im Lingnerschloss liest am Sonntag (ab 15 Uhr) die Krimiautorin Thea Lehmann aus ihrem neuen Buch "Wolfshappen". Die Handlung spielt in der Sächsischen Schweiz, in der der Ermittler Leo Reisiger und seine Kollegin Sandra Kruse im Fall eines getöteten Wolfsschützers ermitteln. Eintritt: 15/10 Euro.



Im Lingnerschloss liest die Krimi-Autorin Thea Lehmann aus ihrem Buch "Wolfshappen". © Thomas Türpe

Elbland-Tag

Elbland-Region - Am Sonntag kann am "Dresden-Elbland-Tag" viel entdeckt werden. Die Orte Dresden, Meißen, Radebeul, Moritzburg, Weinböhla und Diesbar-Seußlitz stellen sich von 10 bis 16 Uhr mit Stadt- und Ortsführungen, Radtouren, Weingutbesichtigungen und Museums-Angeboten vor. Das ganze Programm ist unter elbland-dresden.de zu entdecken.



Am Dresden-Elbland-Tag könnt Ihr Dresden, Meißen, Radebeul oder Moritzburg mit Orts- oder Stadtführungen erkunden. © elbland

Osterbasteln

Dresden - Ein großes Osterbasteln erwartet die Besucher am Sonntag auf der Galopprennbahn in Seidnitz. Von 10 bis 18 Uhr können kleine und große Bastelfreunde mit Floristen kreativ sein, Kerzen ziehen und Eier marmorieren. Kinder können sich aufs Ponyreiten, eine Hüpfburg, frische Waffeln und lustige Getränke freuen. Der Eintritt ist frei.



Offenes Barockschloss

Ottendorf-Okrilla - Zum "Tag des offenen Barockschlosses" Hermsdorf findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein Kreativ-, Antik- und Gartenmarkt statt. Die Besucher können einen Blick ins Schloss und die Räumlichkeiten werfen, Rares und Antikes bestaunen oder kaufen und Kulinarisches im Street-Food-Bereich genießen. Eintritt: 4 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.



Tanztee

Dresden - Lust auf Kaffeeklatsch, Freundetreff und Tanznachmittag mit "Kind & Kegel"? Marc Hartmann & sein Tanzorchester geben sich am Sonntag ab 15 Uhr beim Bigband-Swing-Tanztee im Zentralwerk (Eingang Heidestraße 2) die Ehre. Ab 14.30 Uhr wird eine kostenlose Tanzeinführung angeboten. Eine anmutige Gewandung ist erwünscht, der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.



Wer Lust auf Kaffeeklatsch und Tanznachmittag hat, ist im Zentralwerk richtig aufgehoben. © 123RF / kapona

Tag des Wassers

Altenberg - Am 22. März war der Internationale Tag des Wassers. Das diesjährige Motto lautet "Beschleunigung des Wandels" und will auf den Trinkwasser-Mangel in zahlreichen Ländern hinweisen. Am Sonntag findet anlässlich dieses Tages von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür am Hochwasserrückhaltebecken Lauenstein (Teplitzer Straße 12a) statt. Fachleute beantworten Fragen, Besucher können durch den Staudamm laufen und ein Rahmenprogramm erleben. Details auf der Seite wasserwirtschaft.sachsen.de.

Besucher können in Lauenstein durch den Staudamm laufen. © Daniel Förster

Frühlingsmarkt

Meißen - In der WeinErlebnisWelt der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen öffnet der Frühlingsmarkt am Sonntag seine Türen. Von 10.30 bis 18 Uhr lässt hier der "Frühling sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte", bieten Kunsthandwerker ihre Unikate an (Eintritt frei). Ab 11 Uhr musiziert die Elbland Philharmonie (Eintritt: 20 Euro), ab 15.30 Uhr gibt es Figurentheater mit den Landesbühnen Sachsen (Eintritt: 3 Euro).



Passionsoratorium

Dresden - Der Chor der Pfarrei St. Martin Dresden, die Kantorei Frauenstein und das Collegium Instrumentale Chemnitz führen am Sonntag um 17 Uhr gemeinsam das Passionsoratorium "Das Sühneopfer des neuen Bundes" von Carl Loewe auf. Aufführungsort ist die Schlosskapelle Pillnitz. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.



Gitarren-Meister

Dresden - Zum 1. Sonderkonzert im Festivaljahr 2023 laden die Jazztage Dresden am Sonntag in den Dresdner FriedrichstaTTPalast (Wettiner Platz 10) ein. "Guitar on Fire" heißt das Programm, das der brasilianische Meistergitarrist Lucas Imbiriba darbietet. Beginn: 19 Uhr. Tickets für 24/14 Euro unter jazztage-dresden.de.