Rund 30.000 Besucher: Die Cowboys waren los!

Radebeul - Mit einer großen Sternreiter-Parade endeten am Sonntag die 30. Karl-May-Festtage in Radebeul. Drei Tage lang hatte sich die Stadt in ein Eldorado für Wild-West-Fans verwandelt: mit fünf Westerncamps, Countrybands, Linedancern, rund 500 Mitwirkenden und 200 Pferden, 55 Bahnüberfällen auf den Santa-Fe-Express, der durch den Lößnitzgrund schnaufte.