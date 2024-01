Kult-Bauer kommt nach Dresden: Hier könnt Ihr Schäfer Heinrich treffen!

Dresden - Wer will, kann schon ganz bald in geselliger Runde "Schäfchen zählen" mit dem Erfinder des Musiktitels. Denn Schäfer Heinrich (57) kommt mit seinen Kult-Songs nach Dresden !

Schäfer Heinrich (57) tritt häufig auf Dorffesten auf – und am 20. Januar zur Après-Ski-Party in Dresden. © IMAGO/Funke Foto Services/Vladimir Wegener

Der Star der allerersten Staffel "Bauer sucht Frau" gibt am 20. Januar ein Konzert vor bis zu 2000 Leuten im Stromwerk (ehemals Club "Kraftwerk Mitte").

An dem Abend steigt in der modernen Großraumdisco die erste "Mega-Après-Ski-Party" in Dresden. Von 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden wird gefeiert.

Mit dabei sind auch die DJs Benni Bensen, der momentan noch auf Après-Ski-Events in Österreich auflegt, und Maximum Max, der für seine Malle-Partys bekannt ist.

Als Highlight wird Schäfer Heinrich eine Clubshow spielen und mit den Gästen der großen Party seine Erfolgshits "Schäferlied", "Das Haus am Hühnerfrikasee" und auch "Mit dem Alpaka nach Tuka Taka" anstimmen. Der 57-Jährige verspricht, auch seinen neuesten Titel "Ich geh' mit Flip-Flops joggen" singen zu wollen.

"Dann machen wir eine richtig dicke, große Party", kündigt Heinrich Gersmeier, wie der Schäfer bürgerlich heißt, in einem Video auf Instagram an. "Wir lassen es ordentlich krachen!"