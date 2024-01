Sechs Tipps zum Sonntag: Hier ist heute was los

In Dresden und ganz Sachsen warten wieder viele Veranstaltungen auf Gäste. Sechs werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Der zweite Sonntag des jungen Jahres 2024 hat einiges zu bieten. Hier erfahrt Ihr, was alles in Dresden und Umgebung los ist!

Tanztee

Dresden - Zum Tanztee laden am Sonntag Marc Hartmann & sein Tanzorchester in den Ballsaal des Zentralwerks Dresden-Pieschen (Eingang Heidestraße 2) ein. Von 15 bis 18 Uhr können die Gäste hier (in anmutiger Gewandung) das Tanzbein schwingen, ab 14.30 Uhr wird eine kostenlose Tanzeinführung angeboten, denn Swingtanzen sollte geübt werden. Eintritt auf Spendenbasis.



Kerstin Klauer-Hartmann und ihr Mann Marc Hartmann legen schon mal eine flotte Sohle vor. © Norbert Neumann

Ragna Schirmer

Grimma - Eine brillante Pianistin gastiert am Sonntag in der Denkmalschmiede Höfgen in Kaditzsch: Ragna Schirmer spielt ab 17 Uhr zum Neujahrskonzert die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Die Musikerin unterhält nicht nur mit ihren Interpretationen, sie liefert meist locker-humorvolle Moderationen mit viel Hintergrundwissen. Tickets ab 35/30 Euro unter hoefgen.de bzw. an der Abendkasse.



Kurfürstliche Kunstkammer

Dresden - Mitte des 16. Jahrhunderts entstand unter Kurfürst August die kurfürstliche Kunstkammer. Sie widerstand als eine der wenigen Kunstkammern den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges und gilt als Ursprung zahlreicher Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Dirk Syndram, ehemaliger Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, erzählt auf dem Theaterkahn am Sonntag (11 Uhr) "Neues über die kurfürstliche Kunstkammer". Eintritt: 20/15 Euro. Tickets unter theaterkahn.de oder Tel. 0351/4969450.



Auf dem Theaterkahn geht es am Sonntag historisch vor. © Thomas Türpe

Haste Töne

Dresden - "Haste Töne" heißt die Führung in den Technischen Sammlungen, die für Jugendliche und Erwachsene geeignet ist und von alten Speichermedien und mechanischen Musikinstrumenten berichtet. Höhepunkt sind die "Happy Jazzband" von Popper & Co. aus den 1920er-Jahren mit automatischen Trommeln, einige der frühesten Phonographen und Grammofone, sowie ein Spulentonbandgerät aus den 1950er-Jahren. Beginn: 14 Uhr. Eintritt: 5/4 Euro (inkl. Führung).

Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. © 123RF/kazakphoto

Taschenlampenführung

Freital - In den Städtischen Sammlungen Freital auf Schloss Burgk bietet der Freitaler Künstler Steffen Petrenz am Sonntag ab 11 Uhr eine Taschenlampenführung für Kinder (im Alter von 6 bis 10 Jahren) und Großeltern an. Er zeigt Entdeckungen auf Bildern, wenn diese im Dunklen angeleuchtet werden (dafür bitte eigene Taschenlampe mitbringen). Für die Führung bitte anmelden unter Tel. 0351/6491562. Eintritt: 4/3 Euro (inkl. Führung).

Die Veranstaltung findet in Freital auf Schloss Burgk statt. © Thomas Türpe

Wintermagie

Dresden - Auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz lässt sich die winterliche Jahresanfangs-Magie beim "Neujahrsglühen" genießen. Am Sonntag ab 13 Uhr musizieren Edgar & Marie live, lodern die Feuer und werden heiße Getränke und leckere Speisen auf die Hand gereicht. Auf Kinder warten ein Bastelangebot, Kinderschminken und Märchenerzähler sowie das beliebte Ponyreiten auf dem Rennbahngelände. Der Eintritt ist frei.



Auf Kinder warten Bastelangebote. © 123rf/ramirezom