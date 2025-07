Sieben Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Was in Dresden und Umgebung am Samstag los ist, erfahrt Ihr hier. Schönes Wochenende!

Von Romy Schöne

Dresden - Am Samstag wird das Wetter bei Temperaturen um 24 Grad durchwachsen. Wer Ausflüge plant, sollte den Regenschirm besser mitnehmen. Was in Dresden und der Region los ist, erfahrt Ihr hier. Schönes Wochenende!

Alles in Kürze Regionalmarkt in Altenberg mit lokalen Produkten

Kunstausstellung 'Portraits' in den Technischen Sammlungen Dresden

Ferienspiele im Schlosspark Pillnitz mit Holzspielen und mehr

Talsperrenfest in Kriebstein mit Musik und kulinarischem Angebot

Vogelwiese-Volksfest in Dresden mit Fahrgeschäften und Essen Mehr anzeigen

Regionalmarkt

Am Samstag präsentieren regionale Händler im Schlosshof Lauenstein ihre Produkte. © imago/Hanke

Altenberg - Willkommen im Schlosshof Lauenstein, wo regionale Produzenten und Händler am Samstag von 10 bis 17 Uhr ihre besten Produkte bereithalten! Freut Euch auf frisches Obst und Gemüse, Jungpflanzen und Stauden, köstliche Wurst- und Käsespezialitäten, feinen Honig, hausgemachte Marmeladen, erfrischende Säfte und leckeres Backwerk. Eintritt frei. Infos unter: schloss-lauenstein.de

Ferienspiele

Dresden - Die "Pillnitzer Ferienspiele" im Schlosspark Pillnitz sind am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr zu erleben. An Stationen in den Heckengärten, hinter dem Bergpalais und in der Orangerie sind Holzspiele aufgebaut. Auch Wurf-, Geschicklichkeits- und Denkspiele gibt es. Eintritt: 8/7 Euro, bis 16 Jahre frei. Infos unter: schlosspillnitz.de



Fotoschau

"Portraits" ist ein internationaler Wettbewerb für Porträtfotografie. © Rachel Vogeleisen

Dresden - "Portraits" heißt ein internationaler Wettbewerb für Porträtfotografie, der als Kooperation vom Europäischen Zentrum der Künste (Hellerau) und der Kunstagentur Dresden ins Leben gerufen wurde. Die Technischen Sammlungen (Junghansstr. 1-3) zeigen die Jahresausstellung. Am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Haus gibt es noch mehr zu sehen: Hier erlebt man auch die faszinierende Welt der Technik, mit Ausstellungen zu Mathematik, Forschung und Industriekultur. Eintritt: 5/4 Euro. Infos unter: tsd.de

Flohmärkte

Am Samstag öffnen der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt hinter dem Haus der Presse (Devrientstraße 9). © Thomas Türpe

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Samstag jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Talsperrenfest

Am Samstag 13 Uhr geht's los. © Steffen Füssel

Kriebstein - An der Kriebsteintalsperre wird gefeiert. Mit Musik von Georg Domke wird das Talsperrenfest am Sonnabend 13 Uhr auf der Bühne am Hafen eröffnet - Stargast ist ab 16.45 Uhr Gerd Christian. Gaudi verspricht auch das Seebühnen-Programm. Kinder erwartet u.a. ein Piratenschiff mit Spiel & Theater. Der Sonntag startet 10.30 Uhr mit Swing & Jazz. An beiden Tagen gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Eintritt am Sonnabend: 4/2 Euro, Familien 8 Euro; Eintritt am Sonntag: 3/2 Euro, Familien 6 Euro. Infos unter: kriebsteintalsperre.de



Vogelwiese

Auf dem Rummel geht's rund. © Ove Landgraf

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken am Sonnabend (14 bis 23 Uhr) und Sonntag (14 bis 22 Uhr) ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Infos unter: rummel-dresden.de

