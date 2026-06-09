Theaterprofis erwecken Fabelwesen zum Leben: Die unendliche Geschichte kommt nach Dresden

Dresden - Millionen Herzen großer und kleiner Fans hat er im Sturm erobert, mit fliegenden Ohren und süßem Hundeblick. Der Glücksdrache Fuchur aus Michael Endes Märchen "Die unendliche Geschichte" (1979) gehört zu den seltenen Wesen des Landes Phantásien. Jetzt landet er in Dresden , am 26. Juni feiert "Die unendliche Geschichte" auf Schloss Übigau Premiere.

Intendant Christian Kühn kuschelt mit dem kleinsten Exemplar des Glücksdrachen Fuchur. © Eric Münch

Dank Chefausstatterin Ella Späte, ihrer Tochter, der Maskenbildnerin Paulina Späte, und Modedesignerin Esther Melhorn werden Romanfiguren wie Fuchur, die Rennschnecke mit Winzling, Steinbeißer, der grausige Wolf Gmorck oder auch der Schimmel Artax zum Leben erweckt. Fuchur sogar in drei Größen.

"Der Kopf des kleinsten Drachen ist von Hand modelliert. Für die zwei größeren Varianten haben wir ihn gescannt, vergrößert und via 3-D-Druck hergestellt", erklärt Ella Späte. Alles muss leicht und strapazierbar sein.

Die Köpfe der Fabelwesen beschweren nicht etwa die Köpfe der Spieler. Sie werden von Plastikrohren getragen, die in einer Art Rucksack verankert sind. Ella Spätes großer Erfahrungsschatz und der ihres kreativen Teams kommen Fabelwesen wie Spielern zugute.

"Viele Details sind für den Zuschauer gar nicht sichtbar, aber das Publikum wie auch die Spieler können sie fühlen", so Späte, die Stoffe in in Magie verwandelt.