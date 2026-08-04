Treffen in Dresden: Schlagersternchen Linda Jung lädt ihre Fans in den Hafen

Dresden - Schlagersängerin Linda Jung (28, "Liebesbriefe") ist aufgeregt wie vor einem Auftritt. Die Dresdnerin steht zwar seit 20 Jahren auf der Bühne, fiebert aber einer ganz besonderen Premiere entgegen: Am 20. September (ab 15 Uhr) findet Lindas erstes Fantreffen im Alberthafen statt.

Schlagersängerin Linda Jung (28) freut sich auf ihr erstes Fantreffen. © imago/Future Image

"Ich freue mich wirklich sehr auf diesen besonderen Nachmittag mit meiner Fanbase, mit Musik, persönlichen Gesprächen, Erinnerungsfotos, Autogrammen und vielen gemeinsamen Momenten", so Linda.

Sie rechnet mit 30 bis 50 Fans. "Kommen mehr, wird natürlich niemand weggeschickt." Bei schönem Wetter findet das Fantreffen im Biergarten des Restaurants "Alberthafen" statt, bei schlechtem Wetter öffnet Wirt Thomas Kian-Zenker (43) sein "Unterdeck".

"Auch für uns ist es das erste Fantreffen. Aber wir haben schon oft mit Linda zusammengearbeitet", sagt Kian-Zenker und verweist auf das nächste Event - das 3. Charity-Adventssingen am 13. Dezember im Alberthafen.

Das Charitysingen wie auch Lindas Fantreffen unterstützen die Kinder- und Jugendhäuser "Arche" in Meißen und am Dresdner Jägerpark. "Der Erlös aus dem Ticketverkauf meines Fantreffens fließt komplett in das Projekt", so Linda.