Trotz miesem Wetter gibt's viel zu erleben: 12 Ausflugstipps für Euren Samstag in Dresden!

Von Annett Daube

Dresden - Das Wochenende in Dresden wird stürmisch und nass! Wer dem Wetter und der Zeitumstellung trotzen will, findet hier einige Vorschläge für eine abwechslungsreiche Wochenendgestaltung.

Oster-Flohmarkt

Dresden - Einen Hofflohmarkt veranstalten die Anwohner und Nachbarn im Innenhof auf der Döbelner Straße 100/100 B am Samstag ab 13 Uhr. Allerlei schöne Dinge für das Osterfest, viel Selbstgemachtes zum Verschenken sowie Kleidung für Groß und Klein werden angeboten. Ein "Offenes Piano" und Leckereien sorgen für Wohlgefühl. Der Eintritt ist frei.

Wochenende ist Flohmarkt-Zeit! (Symbolbild) © ilyashapovalov/123rf

Sternwarten-Besuch

Pirna - Die Sternwarte in Graupa lädt am Samstag zum offenen Beobachtungsabend ein. Ab 18 Uhr werden Sternbilder des Nordhimmels im Frühjahr erklärt sowie Entfernungen und kosmische Strukturen erläutert. Der Vortrag "Das schöne Haar der Berenike oder Der tiefe Blick ins All" findet gegen 18.45 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Kreativer Ostermarkt

Dresden - Die Kreative Werkstatt im Galvanohof (Bürgerstraße 50) lädt am Samstag von 10 bis 18 Uhr zum Kreativen Ostermarkt ein. Körbe flechten, Tiere aus Grünholz schnitzen, Heuhasen basteln oder Frühlingskränze binden - die Angebote sind bunt und für Groß und Klein geeignet. Um 16 Uhr gibt es zudem ein Puppentheater-Stück "Der gestiefelte Kater". Der Eintritt ist frei.

Britta Sommermeyer leitet die Kreative Werkstatt Dresden, dort gibt es am Samstag einen Ostermarkt. © Steffen Füssel

Müllsammel-Aktion

Maxen - Die Umweltinitiative Müglitztal trifft sich am Samstag um 10 Uhr vorm Heimatmuseum Maxen mit fleißigen Helfern zur großen Müllsammelaktion. Neben den Böschungen im und um den Ort soll vor allem die Schlucht Richtung Wittgensdorf vom Müll befreit werden.

Robotertage

Dresden - Roboter live bei der Arbeit erleben, das ist auf den "meet the robots"-Robotertagen Dresden am Samstag möglich. Auf der Galerie-Ebene des Flughafens präsentieren von 10 bis 18 Uhr regionale und überregionale Firmen und Hochschulen ihre Roboter-Technik, so trifft das Fachpublikum auf Familien mit Kindern. Bei der "First LEGO League" zeigen 24 junge Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Fähigkeiten in den Bereichen MINT, Teamwork und Kommunikation. Das gesamte Programm findet Ihr unter meet-the-robots.de. Der Eintritt ist frei.

Bei den "meet the robots"-Robotertagen gibt es viel zu entdecken, sowohl für Fachbesucher als auch für einfach nur Neugierige. (Symbolbild) © viteethumb/123RF

Standstein und Musik

Lohmen - In der spätbarocken Dorfkirche in Lohmen eröffnen die Dresden Chamber Soloists (bestehend aus Mitgliedern der Sächsischen Staatskapelle) und der österreichische Organist und Pianist Michael Schöch an der Kayser-Orgel mit ihrem Konzert "Zeitläufe" um 17 Uhr das Festival Sandstein und Musik. Tickets gibt es für 30/25/20 Euro unter sandstein-musik.de.

Weber-Wagner-Symposium

Pirna - Ein musikwissenschaftliches Symposium in den Richard-Wagner-Stätten in Graupa beleuchtet die Beziehung von Carl Maria von Weber und Richard Wagner. Diverse Vorträge von Experten aus ganz Deutschland informieren zum Thema "Carl Maria von Weber als Wegbereiter Richard Wagners - Revision eines Topos". Das Ganze findet am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Richard Wagner und Carl Maria von Weber stehen bei einem musikwissenschaftlichen Symposium in Graupa im Mittelpunkt. © nicku/123rf

Farbenbaden

Wehlen - In der Miniaturlandschaft "Kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen kann am Samstag von 17.30 bis 22 Uhr in "Farbe gebadet" werden. Kurz vorm offiziellen Saisonstart am 1. April erfreut das Lichtspektakel gepaart mit Musik und Lagerfeuerromantik das Publikum. Tickets sind für 18,50/9,50/Familien 38,50 Euro auf der Seite kleine-saechsische-schweiz.de buchbar.

Sorbische Ostereier

Schleife - Im Sorbischen Kulturzentrum lassen sich beim 24. Sorbischen Ostereiermarkt am Wochenende von 10 bis 17 Uhr rund 30 Ostereier-Maler*innen aus der Lausitz über die Schulter schauen. Die filigranen Kunstwerke entstehen in Wachsbatik-, Wachsbossier-, Kratz- und Ätztechnik. In der Eiermal-Werkstatt kann selbst probiert werden. Sorbische Folklore und ein Kunsthandwerkermarkt umrahmen die Veranstaltung. Eintritt: 3/2,50 Euro.

Bis Ostern sind es zwar noch ein paar Tage, aber schon jetzt werden fleißig Ostereier bemalt. © nataliaderiabina/123rf

Frühlingserwachen

Schkopau - Im Schlosspark vom Schlosshotel Schkopau beginnt mit der Messe "LebensArt Frühlingserwachen" die Garten- und Outdoor-Saison. Frische Pflanzen machen Lust auf die Erstbepflanzung, Vorträge erläutern Gartenarbeiten wie Schnitt und Pflege. Zahlreiche Produkte für die sommerliche Gartenzeit, Manufaktur-Ware und Feinkost-Spezialitäten werden verkauft. Geöffnet hat das Ganze am Samstag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 9 Euro. Kinder bis 15 Jahre kommen gratis rein.

Mittelalter-Spektakel

Zschopau - Auf Schloss Wildeck wird es am Wochenende mittelalterlich. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr findet das 20. Mittelalterspektakel statt. Das Schloss wird von einem historischen Markt, Lagerleben und Ritterkampf, Musik und Feuerzauber belebt. Für die Kinder gibt es diverse Mitmachangebote. Eintritt: 10/6/Familien 25 Euro.

Auf Schloss Wildeck sind die Ritter los! (Symbolbild) © evdoha/123RF

