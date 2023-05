Die Veranstaltungs-Tipps für Euren Pfingstmontag in Dresden: Es kann losgehen!

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am Pfingstmontag zahlreiche tolle Veranstaltungen. 13 werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Das verlängerte Wochenende geht am Pfingstmontag in die letzte Runde. Neben bestem Wetter bietet der Tag jede Menge Veranstaltungen in Dresden und Umland.

Flohmarkt

Dresden - Am Pfingstmontag findet auf der Galopprennbahn in Seidnitz der "Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt" von 11-16 Uhr statt. Eintritt: 4 Euro.

Auch Kinder dürfen sich auf diesen speziellen Flohmarkt freuen. © 123RF/aaabbbccc

Deutscher Mühlentag

Sachsen - Traditionell wird am Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag begangen. Mehr als 1000 historische Mühlen öffnen bundesweit ihre Türen. In der Sächsischen Schweiz ist die Niedermühle im Hirschgrund Schöna von 10 bis 18 Uhr dabei, in der Bähr-Mühle in Bad Gottleuba wird Mühlenbrot gebacken. Auf der Seite deutsche-muehlen.de zeigt eine interaktive Karte alle teilnehmenden Mühlen und ihre Angebote.

Die Mühlen sind deutschlandweit zu bestaunen. © Julian Stratenschulte/dpa

Schloss Lindenau

Ortrand - Beim 66. Parkfest öffnet das Schloss Lindenau für Besucher. Es werden geführte Wanderungen durch den Park und ins sonst nicht zugängliche Schloss angeboten. Auch das Uhrenmuseum mit den Pendelwanduhren, die Sonderausstellung "150 Jahre Jugendfastnacht im Wandel der Zeit" im Torhaus oder die Heilandkirche können erkundet werden. Ein Rummel mit Schaustellern, eine Oldtimerschau am Montag (ab 13 Uhr) und ein Kunst-, Antik- und Trödelmarkt am Montag von 10 bis 18 Uhr an der Parkbühne sorgen für Kurzweil. Der Eintritt zum Fest ist frei. Führungen ab 5 Euro.

Mountainbike-Rennen

Dresden - Einen Mountainbike-Rundkurs durch die Dresdner Heide fahren? Am Pfingstmontag ist das im Rahmen des Mountainbike Marathon Dresden möglich. Die viermal zu absolvierende 16,5 Kilometer-Runde über Stock und Stein beginnt und endet an der Marienallee (in Höhe des Sowjetischen Garnisonsfriedhofes). Der erste Startschuss fällt um 9.30 Uhr für Elitefahrer, Frauen und Jedermänner. Im Anschluss startet der MTB-Halbmarathon, danach die Kinder mit kleinen Runden. Kurzfristige Anmeldungen vor Ort sind möglich. Startgebühren vor Ort: 45 Euro/Kinder 5 bzw. 10 Euro plus 5 Euro Nachmeldegebühr. Weitere Informationen unter mtb-marathon-dresden.de.

Am Pfingstmontag sind die Mountainbiker in Dresden los. © 123RF/bakharev

Ateliers geöffnet

Sachsen - "Kunst:offen in Sachsen" heißt es zum Pfingstfest. Ateliers, Arbeits- und Ausstellungsräume von Malern, Grafikern, Bildhauern, Fotografen, Keramikern, Holz-, Schmuck-, Textil- und Metallgestaltern sind offen. Insgesamt kann an allen drei Tagen an 140 Kunstorten reingeschaut werden. So zum Beispiel bei dem Maler Götz Schmidt in Klingenberg oder beim Glaskünstler Dyroff im Bahnhof Schmiedeberg (bei Dippoldiswalde). Alle Werkstätten und Ateliers unter kunst-offen-in-sachsen.de.

Streuselkuchen & mehr

Langebrück - Auf dem Landgut Hofewiese begann Pfingsten am Samstag ab 15 Uhr mit einem Streuselkuchenfest. Besucher sollten sich die Geschichte vom "Ditschen" erzählen lassen. Der Pfingstmontag gehört den Familien. Von Kinderschminken bis Kerzenwerkstatt, Ponyreiten und Puppentheater reichen die Vergnügungen. Der Eintritt ist frei.

Streuselkuchen gibt es in unzähligen Variationen. © 123RF/yatomo

Zinnfiguren in Oschatz

Oschatz - Im Stadt- und Waagenmuseum können Besucher sich jeweils von 13.30 bis 17 Uhr die Sonderausstellung "Spannende Geschichte(n) und bekannte Märchen mit Zinnfiguren" anschauen. Schwerpunkt bildet die Erinnerung an das 1. Königlich-Sächsische Ulanenregiment Nr. 17 der einstigen Garnisonsstadt Oschatz. Eintritt: 5/3/Familien 12 Euro.

Das Stadt- und Waagenmuseum lädt auch an Pfingsten ein. © Norbert Neumann

Pfingsten in Turisede

Neißeause - Eine große "Pfingstfeierei" findet in der "Geheimen Welt von Turisede" statt. Hier kann ordentlich geschlemmt, gesungen und getanzt werden. Kinder werden mit Ballonmodellage und Zauberkunst animiert. Eintritt ab 19,50/16,50/14,50 Euro unter turisede.com.

Bierbörse

Leipzig - Die Bierbörse am Völkerschlachtdenkmal gleicht einem riesigen Biergarten und hat am Montag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es werden rund 500 verschiedene Biersorten ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei.

Bei der Bierbörse in Leipzig kann man bestimmt viel lernen. © 123rf/minolina

Park- und Blütenfest

Gablenz - Im Kromlauer Park wird das Park- und Blütenfest gefeiert. Das Programm ist abwechslungsreich - wir haben ein paar Highlights herausgesucht: Helikopterrundflüge, eine Naturmarktstraße, Falkner-Vorführungen, Oldtimertreffen, Ponyreiten und Puppentheater. Am Sonntag sind das Hohheitentreffen und die Illumination des Rakotzensembles hervorzuheben. Alle Programmpunkte unter kromlau-online.de. Der Eintritt ist frei.

Auch rund um die Rakotzbrücke gibt es einiges zu bestaunen. © IMAGO / imagebroker

Jubiläum bei der Kirnitzschtalbahn

Bad Schandau - Die Kirnitzschtalbahn fährt seit 125 Jahren durchs Kirnitzschtal. Daher werden zu Pfingsten die Museumswagen aus den Jahren 1926, 1928 und 1938 im Traditionsverkehr von 10 bis 17 Uhr auf den Schienen unterwegs sein. Wer am Sonntag im Dress-Code der 1900er und 1920er Jahre einsteigen will, hat freie Fahrt. Fahrpreise ansonsten 7/3,50 Euro für Fahrten aller halben Stunden.