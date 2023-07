Vier Veranstaltungs-Tipps für den letzten Juli-Sonntag: Hier ist was los!

Dresden - Der Juli verabschiedet sich mit mehr als durchwachsenem Wetter . Dennoch hat der letzte Sonntag des Monats noch ein paar Veranstaltungen in petto.

Moritzburg - Am Sonntag habt Ihr von 10:30 bis 16 Uhr die Gelegenheit, den Moritzburger Leuchtturm am Fasanenschlösschen zu besuchen. Ursprünglich im Jahr 1780 als Teil eines Freilichttheaters erbaut, zählt er zu den ältesten Binnenleuchttürmen in ganz Deutschland. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.