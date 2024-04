Was geht in und um Dresden? Zehn Tipps zum Sonntag

Auch an diesem Aprilwochenende gibt es wieder einiges in und um Dresden zu erleben. Zehn Tipps zum Sonntag.

Von Annett Daube

Techno-Schreber am Citybeach

Dresden - Immer, wenn das Wetter mitspielt, öffnet das Team vom Dresdner Citybeach das Gartentor zum "Schreber 31". Und Sonntag ist es in diesem Jahr zum ersten Mal so weit. Nationale DJs werden zu einem schönen Barfuß-Tanz an die beliebte Open-Air-Location an der Elbe geladen. Zur Eröffnung legen Super Flu und Gunjah auf. Für 5 Euro Eintritt kann man hier bis 22 Uhr tanzen und jede Menge nette Leute treffen. 16 Uhr geht's los.



Am Sonntag wird am Citybeach aufgedreht. © Moritz Schlieb / PR Citybeach

Schloss & Park Lichtenwalde

Niederwiesa - Das Schloss Lichtenwalde ist immer einen Besuch wert, denn hier gibt es so einiges zu entdecken. Die Ausstellung "Sterntaler" lässt die Besucher in Märchen eintauchen und per 3-D-Mitmach-Bildern entdecken. In der Dauerausstellung "800 Jahre Licht im Walde" wird die wechselhafte Geschichte der barocken Anlage erzählt. Und das Schatzkammer-Museum zeigt Exponate ferner Kulturen. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: ab 8/6/Familien 21 Euro. Der Garten lädt außerdem von 10 bis 18 Uhr zum Lustwandeln ein. Eintritt: 5/4/Familien 13 Euro.

Trödeln auf Japanisch

Dresden - Hinter dem Haus der Presse (Ostra-Allee 18) wird am Wochenende wieder getrödelt. Der erste Kunst-, Antik- & Trödelmarkt wird flankiert von einem "Japan-Festival". Es präsentieren sich Künstler, Zeichner, Händler und Vereine mit Japan-, Korea-, Manga-, Anime- und Asienbezug. Besucher können den Freiluft-Trödel-Spaß am Samstag von 9 bis 16 und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr erleben. Der Eintritt ist frei.

Japanisch wird es beim Trödelmarkt hinterm Haus der Presse zugehen. © 123rf/helenfield

Ritterspektakel

Leisnig - Auf der Burg Mildenstein wird am Wochenende zum Ritterspektakulum eingeladen. In den gut tausendjährigen Mauern erklingt ab jeweils 11 Uhr (am Samstag bis 22, am Sonntag bis 18 Uhr) mittelalterliche Musik, Gaukler zeigen ihre Künste, Ritter die hohe Kunst des Schwertkampfes und ein historischer Markt lädt zum Schlendern ein. Kerzenzieher, Maultrommelschnitzer, Schleifer und Lederer führen längst vergessenes Handwerk vor. Wer selbst ausprobieren will, ist willkommen. Eintritt: 10/6/Familien 25 Euro.

Beim Ritterspektakel auf der Burg Mildenstein geht es mittelalterlich zu. © Uwe Meinhold

Historische Grabmale

Dresden - Historische Grabmale finden Besucher auf dem Johannisfriedhof (Wehlener Straße 13) zuhauf. Am Sonntag wird eine Führung unter dem Motto "Verborgene Kunstschätze wiederentdeckt - Weiß leuchten sie auf zwischen Baum-Grün" angeboten. Friedburg Gerlach, Kunsthistorikerin und Theologin und Dana Krause, Diplom-Restauratorin, erklären die Grabmale der Familie Dufeld und der Familie Treu. Wer gern entspannt zuhört, dem sei das Mitbringen einer kleinen Sitzgelegenheit empfohlen. Beginn: 14 Uhr. Teilnahme: frei.

Von Turm zu Turm

Lunzenau - "Von Turm zu Turm" heißt die Sonderführung auf der Rochsburg, welche am Sonntag jeweils um 10 und 14 Uhr stattfindet. Schwindelfreie Gäste können die drei Türme der Rochsburg - den Bergfried, den Pulverturm und das Rapunzeltürmchen - erklimmen. Festes Schuhwerk und robuste Kleidung sind erforderlich. Teilnahme: 12/10 Euro. Tickets bitte im Online-Shop unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de sichern.

Anpaddeln auf der Elbe

Dresden - Die Kanuvereine aus Dresden, Pirna und Meißen eröffnen am Sonntag mit dem Großen Dresdner Anpaddeln die Saison auf der Elbe. Der große Korso aus dutzenden Kajaks, Kanus und Drachenbooten nimmt um 10 Uhr Aufstellung am Blauen Wunder. Gemeinsam geht es elbabwärts bis zum Eisenbahnersportverein in Cotta. Für alle Schaulustigen bietet sich ein farbenfrohes Bild vom Ufer aus.

Am Sonntag wird auf der Elbe angepaddelt. © 123RF/kzenon

Pittiplatsch auf Reisen

Pirna - Ach, du meine Nase! Pittiplatsch der Liebe, Schnatterinchen, Moppi, der Mischka-Bär, Herr Fuchs und Frau Elster sind am Sonntagnachmittag in der Herderhalle. Die Show "Pittiplatsch auf Reisen" mit den DDR-Fernsehlieblingen beginnt um 14 Uhr und sorgt für einen lustigen Nachmittag, ganz im Stil des "Abendgrußes" des Sandmännchens. Tickets ab 10 Euro gibt es unter Telefon 03501/556446 oder an der Tageskasse.

Wie schon zu DDR-Zeiten: Pittiplatsch sorgt für Spaß bei Jung und Alt. © Daniel Reinhardt/dpa

Messe entdecken

Dresden - Die "Messe-Ostra-Entdecker-Tour" am Sonntag verrät eine Menge Wissenswertes über die moderne Messe Dresden, das Sportgymnasium, den einstigen Vieh- und Schlachthof, der Erlweinbau Börse Dresden - kurz: das gesamte Ostra-Areal. Am Sonntag verblüfft der Stadtführer Danilo Hommel die Teilnehmer mit seinem Wissen. Beginn: 11 Uhr. Start: am Parkplatz, Messering 6. Anmeldung unter messe-dresden.de.

Die Messe Dresden lädt zur großen Entdeckungstour ein. © Thomas Türpe

Dresdner Migrationsgeschichten

Dresden - Am Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Straße 2, Eingang Landhausstraße) startet am Sonntag um 15 Uhr ein Stadtspaziergang. Organisiert vom Ausländerrat Dresden vermittelt der Rundgang "Dresdner Migrationsgeschichten" den Dresdnern die Perspektiven von Menschen mit Migrationsgeschichte und/oder Fluchterfahrungen. Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung unter Telefon 0351/4887272 oder service@museen-dresden.de wird gebeten.