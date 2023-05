Was gibt's heute zu erleben? Sechs Tipps für Euren Pfingstsonntag in Dresden und Umgebung

Dresden und ganz Sachsen bieten am Pfingstsonntag wieder einige Veranstaltungen.

Von Annett Daube

Dresden - Das lange Wochenende wartet am Pfingstsonntag nicht nur mit tollem Wetter, sondern auch vielen klasse Veranstaltungen auf.

Kreativ- und Flohmärkte

Dresden - Die Galopprennbahn in Seidnitz beherbergt am Pfingstsonntag von 11 bis 17 Uhr den "handgemacht Kreativmarkt" für alle Selbermacher. Eintritt: 5/3 Euro. Am Pfingstmontag finden Damen, Muttis und Omas auf dem "Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt" herrliche Schnäppchen. Eintritt: 4 Euro.



Auch Kinder sind auf dem Flohmarkt herzlich willkommen. (Symbolbild) © 123RF/elenakirey

Skulpturensommer

Pirna - "Sinnbilder in Stein" heißt das Motto des diesjährigen Skulpturensommers in den Bastionen der ehemaligen Festungsanlage von Sonnenstein. Die Ausstellung feiert ihr zehnjähriges Jubiläum und nimmt nochmals den Mythos Canaletto auf. Steinskulpturen von 16 zeitgenössischen Künstlern werden originalen Barockskulpturen gegenübergestellt. Am Sonntag lädt der Diplomrestaurator der Zwingerbauhütte Dresden, Frank Hoferick, ab 11 Uhr zu einer Führung ein. Teilnahme: 10/8 Euro.

Schloss Sonnenstein lädt am Sonntag ein. © Steffen Füssel

Beflügeltes Festival

Dippoldiswalde - Das Pfingstfestival "Beflügelt" lockt am Sonntag ab 14 Uhr ins Winfriedhaus im Ortsteil Naundorf. Zwischen hohen Bäumen und der Weißeritz gibt es ab 14 Uhr einen musikalisch-ökumenischen Gottesdienst und ab 15.30 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Puppentheater, Artistik und leckeren Speisen. Alle Menschen sind willkommen, der Eintritt ist frei.



Kinder dürfen sich unter anderem auf ein Puppentheater freuen. © 123RF/pauws99

Sonnenaufgang mit Frühstück

Rathen - Frühaufsteher haben Glück! Die Felsgaststätte auf dem Rauenstein (zu erreichen ab Rathen oder Wehlen, wenn man mit der S-Bahn anreist) lädt am Sonntag zum "Sonnenaufgangs-Frühstück" auf dem Rauenstein ein. Von 7 bis 10 Uhr kann geschlemmt werden. Die Vorbestellung sollte unter fels-rauenstein.de erfolgen.

Wer sein Frühstück bei Sonnenaufgang nicht zu Hause erleben will, sollte es in Rathen versuchen. © 123RF/luckybusiness

Festung tierisch

Königstein - Die Führung "Festung tierisch. Von Bienen, Ziegen und Soldatengärten" am Sonntag um 11 und um 13 Uhr auf der Festung Königstein erzählt kindgerecht, wie das Zusammenleben von Menschen und Tieren auf der Festung aussah, wie die Tiere heute gehalten werden und welchen Nutzen sie bringen. Teilnahme: 5/3 Euro zuzüglich Festungseintritt. Anmelden könnt Ihr Euch unter der Telefonnummer 035021/64607.



Auch Ziegen erwarten dort die Kinder. (Symbolbild) © 123RF/lesiakapinosova

Nachtfalterleuchten

Hoyerswerda - Nachts nicht müde? Der Zoo in Hoyerswerda freut sich am Sonntagabend auf Besucher des "Nachtfalterleuchtens". Ab 22 Uhr wird die faszinierende Welt der Nachtfalter "beleuchtet". Zoopädagogin und Falter-Experten nehmen mittels UV-Licht und weißem Tuch die Insekten genauer unter die Lupe. Teilnahme: 3 Euro plus 15 Euro Pfand für die UV-Schutzbrille. Bitte unter der Telefonnummer 03571/20937708 anmelden.

Wer Falter mag, hat am Sonntag einen späten Termin. © 123RF/nb2510