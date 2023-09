Was ist los heute? Wir haben 9 Tipps für Euren Sonntag

Der erste Sonntag im September hält einiges parat. Hier sind unsere Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Aline Rüdiger

Dresden - Der erste Sonntag im September hält einiges parat. Hier sind unsere Tipps für Dresden und Umgebung.

Flohmarkt

Dresden – Am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr erwartet die Besucher ein besonderes Ereignis auf der Galopprennbahn. Der Ladyfashion-Flohmarkt und der Hosenscheißer-Flohmarkt verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis, das Secondhandkleidung, Spielzeug und vieles mehr bietet. Hier findet jeder etwas Passendes! Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.



Auf der Galopprennbahn findet der beliebte Flohmarkt statt. © 123RF/studiograndouest

Naturmarkt

Wehlen – Ein Markttag für die ganze Familie findet am Sonntag von 9 bis 18.30 in Wehlen statt. Unter dem Motto "kurze Wege – langer Genuss" bietet der traditionelle Naturmarkt regionale Produkte und kulinarische Köstlichkeiten. Ein vielfältiges Kulturprogramm auf der Bühne und in der Radfahrerkirche, sowie Naturerfahrungsspiele für junge Besucher auf den Elbwiesen runden den Tag ab.



In Wehlen findet heute der Naturmarkt statt. © Robert Michael/dpa

Hutkonzert

Dresden – Unter dem Titel "Hutkonzerte am Sonntag" stellt der Konzertplatz Weißer Hirsch junge Talente live im Biergarten vor. Diesmal steht Enna Miau, eine talentierte Chansonette und Liederschreiberin, auf der Bühne. Sie singt über Freundschaft, Mut, Wut, Eltern-sein und vieles mehr. Vor Ort gibt es einen großartigen Spielplatz und die Getränke sind bereits gekühlt. Beginn: 15 Uhr; Eintritt frei, freiwilliger Kulturbeitrag erbeten (Hutspende, Kollekte).



Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch gibt's heute mehrere Auftritte zu sehen. © Thomas Türpe

Theater

Bad Elster – Am Sonntag um 19 Uhr findet im König Albert Theater Bad Elster die "Große Johann-Strauß-Gala" statt. Musik und Tanz stehen im Mittelpunkt dieses unterhaltsamen Abends mit den berühmten Melodien von Johann Strauß. Choreographien des Chursächsischen Hofballvereins sorgen für eine besondere Note und das Chursächsische Salonorchester sorgt für die musikalische Begleitung. Tickets und weitere Informationen unter 037437/ 53 900 oder auf www.koenig-albert-theater.de. In den Königlichen Anlagen des Sächsischen Staatsbades gibt es außerdem weitere Sommerveranstaltungen und sehenswerte Ausstellungen. Infos unter: www.chursaechsische.de



Tag der Sachsen

Aue-Bad Schlema - Auch heute nochmal lädt der 29. "Tag der Sachsen" unter dem Motto "Herzlich Willkommen im Schacht!" nach Aue-Bad Schlema ein. Zu erleben sind erzgebirgische Gastfreundschaft, Tradition und Moderne vereint in einer lebendigen Region. Ein vielfältiges Programm wird geboten, darunter der große Festumzug am Sonntagnachmittag und das gemeinsame Singen des Steigerliedes. Ein besonderes Jahr für Aue-Bad Schlema, das zugleich sein 850-jähriges Stadtjubiläum feiert. Weitere Infos: www.tagdersachsen2023.de

Bereits am Samstag war schon einiges los. © Sebastian Willnow/dpa

Blumenfest

Sebnitz – Beim Blumenfest in Lichtenhain bei Sebnitz erstrahlt der Ort auch heute nochmal im farbenfrohen Glanz aus tausenden Dahlien. Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag um 14 Uhr mit bis zu 20.000 Blüten geschmückt. Das Motto dieses Jahr lautet "Feste rund um das Jahr". Besucher können die einzigartige Atmosphäre genießen und bewundern acht Wagen-Motive, angeführt vom Lichtenhainer Hahn. Weitere Infos: www.lichtenhainer-blumenfest.de



Traktorentreffen

Bärwalde – Samstag und Sonntag findet in Bärwalde (am Parkplatz vom Radeburger Fensterbau) ein Dorffest statt. Am Sonntag besteht die Gelegenheit, die faszinierende Welt der Kartoffelernte zu erkunden, historische Landmaschinen zu bewundern und etwa 100 Traktoren zu sehen. Für Kinder bietet sich die Möglichkeit, sich in Strohballen auszutoben und nach versteckten Schäfchen zu suchen.



Keramikmarkt

Dresden – Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, findet auf der Hauptstraße um den Goldenen Reiter der Keramikmarkt statt. Dieser bietet eine vielfältige Auswahl an Keramikwerken, von traditionellen bis zu modernen und experimentellen Ansätzen. Besucher haben die Gelegenheit Geschirr, Skulpturen, Schmuck und andere einzigartige Kunstwerke zu erkunden und zu erwerben. Musikalische Unterhaltung wird von der Band "Krambambuli" geboten und das Theaterstück "Theo Gleistreu" wird an beiden Tagen um 11 und 15 Uhr aufgeführt. Ein Besuch auf dem Keramikmarkt mit seiner faszinierenden Welt der Keramikkunst ist auf jeden Fall empfehlenswert!



Auf der Hauptstraße gibt es auch heute Keramik zu kaufen. © 123rf/svetlana15

Wilde Wiese Festival

Radebeul - Das Wilde Wiese Festival findet am Samstag und Sonntag in Radebeul statt, genauer gesagt auf dem Gelände des Radebeuler Stadtkinds (Neuprunnenstraße 11c). Das Festival bietet eine bunte Mischung aus Workshops, darunter Siebdruck, Schminken, Tattoo-Kunst und vieles mehr, sowie Musik und Zauberei. Am Sonntag um 15 Uhr können sich Puppentheater-Fans auf eine Aufführung freuen. Lokale Künstler wie Konrad Küchenmeister, between2souls, die Radebeuler Rap-Truppe Sonnenbrillenmann und Susann Karadah runden das Programm auf der Bühne ab. Der Eintritt ist frei. Das Festival ist Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.