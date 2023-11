16.11.2023 06:35 Weihnachtsgeschichte hat in Dresden neue Heimat

Wer in Dresden die Weihnachtsgeschichte um den geizigen Ebenezer Scrooge erleben will, kann dies in der Kulturwirtschaft von Gastronom René Kuhnt.

Von Katrin Koch

Dresden - Fast 20 Jahre lang zog "Christmas Carol" die Besucher ins Große Palais im Großen Garten. "Christmas Carol" im Palais im Großen Garten gehörte zu den Klassikern des Schauspielhauses. © Daniel Koch Wer die Weihnachtsgeschichte um den geizigen Ebenezer Scrooge erleben wollte, musste schon im Sommer Tickets im Staatsschauspiel ordern. Nun wird die alte Geschichte nach mehr als 460 Vorstellungen an neuem Ort erzählt: in der "Kulturwirtschaft" von Gastronom René Kuhnt.

Ex-Schauspielhaus-Intendant Holk Freytag bringt sie als szenische Lesung mit Lars Jung, Marianna Linden, Günther Kurze und Pianistin Ilka Kraske auf die Bühne der Gastro im Kulturkraftwerk Mitte - am 3./4. sowie 10./11. Dezember, sonntags jeweils 15 und 19 Uhr, montags um 19 Uhr. Tickets (25 Euro) unter Telefon 0174/6644262. Auch hier gilt: Schnell reservieren!

Titelfoto: Daniel Koch