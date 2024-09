Diese Veranstaltungen locken zum Sonntag in Dresden

Trotz herbstlichen Wetters gibt es so einiges in und um Dresden zu entdecken. Unsere Tipps zum Sonntag.

Von Dana Peter

Familienlauf

Dresden - Zum zwölften Mal lädt die UNICEF-Arbeitsgruppe Dresden alle Hobby-, Profi- und Freizeitläufer zum "Dresdner Familienlauf" ein. Veranstaltungsort ist die Sportstätte am Spielplatz Holbeinstraße in Johannstadt. Mit Spiel, Spaß und Musik wartet zudem ein Familienfest auf die Teilnehmer. Start ist am Sonntag um 10 Uhr (Preisverleihung gegen 14.30 Uhr). Die erlaufenen Spenden zugunsten benachteiligter Kinder gehen in diesem Jahr an Projekte zur Wasserversorgung. Infos unter: familienlauf-dresden.de



Beim "Dresdner Familienlauf" geht es um eine gute Sache. © 132rf/tsuguliev

Wilde Pflanzen

Rochsburg - Wie schmecken die Samen der Brennnessel? Wofür verwendet man Wegerich-Samen? Welche Waldfrüchte sind schmackhaft und in der kalten Jahreszeit nutzbar? Diese und viele andere Fragen werden am Sonntag ab 14 Uhr beim Workshop "Wilde-Pflanzen-Spaziergang" rund um die Rochsburg beantwortet, inklusive Ausflug in die Natur und kleinem kulinarischen Einblick in die Verwendung der Samen und Früchte. Eintritt inkl. Materialkosten: 15/10 Euro. Ticket-Online-Shop: https://schloss-rochsburg.ticketfritz.de/



Auf der Rochsburg können Interessierte im Workshop mehr über Wildpflanzen erfahren. © imago/Sylvio Dittrich

Barockgarten entdecken: Zwei Veranstaltungen locken am Sonntag:

Heidenau - Die Parkführung am Sonntag um 11 Uhr erklärt, warum der Barockgarten Großsedlitz in Heidenau "Sachsens Versailles" genannt wird. Und Fragen wie: Weshalb wurde ausgerechnet hier das Fest des "Polnischen weißen Adlerordens" gefeiert? Und wie kommt es, dass der Park heute noch als einer der bedeutenden Barockgärten des 18. Jahrhunderts in Deutschland erhalten ist? Kosten: 10/9 Euro, Kinder bis 14 Jahren 3 Euro inkl. Parkeintritt. Zur Familienführung "Von Bienenkörben und goldenen Äpfeln" erfährt man am Sonntag um 14 Uhr die Besonderheiten des Gartens. Was hat es mit den drei goldenen Äpfeln auf sich? Wo gibt es Bienenkörbe, in denen gar keine Bienen sind? Auf diese und viele weitere Fragen gibt's Antworten. Wer gut aufpasst, kann im anschließenden Quiz Preise gewinnen. Kosten: 12/10 Euro, Kinder bis 14 Jahren 3 Euro inkl. Parkeintritt. Infos: barockgarten-grosssedlitz.de

Am Sonntag könnt Ihr im Barockgarten Großsedlitz mehr über die spannende Welt der Bienen erfahren. © 123RF/smit

Schmalspurbahn-Festival