Zehn Tipps in Dresden an Himmelfahrt: Und das nicht nur für die Herren

An Himmelfahrt bzw. dem Herrentag gibt es in Dresden und ganz Sachsen extra viel zu erleben. Zehn Veranstaltungs-Tipps gibt es hier.

Von Annett Daube

Dresden - Genau 40 Tage nach dem Ostermontag wird Christi Himmelfahrt begangen. Der christliche Feiertag sorgt bei einigen für ein verlängertes Wochenende. Wie auch immer Ihr diesen Feiertag nutzt, wir haben ein paar Tipps notiert!

Konzertplatz

Dresden - Der Biergarten vom Konzertplatz Weißer Hirsch öffnet ab 10 Uhr, von 15 bis 18 Uhr gibt es Livemusik mit dem Acoustic-Cover-Duo Boomerâng. Der Eintritt ist frei.



Das Acoustic-Cover-Duo Boomerâng ist am Herrentag am Weißen Hirsch am Start. © PR

Baustelle Schloss Nossen

Nossen - An einem Schloss wird eigentlich immer gebaut. Wer wissen möchte, wie es damit auf Schloss Nossen vorangeht, der sei vom Museologen Dr. Peter Dähnhardt zu einer Sonderführung "Das Schloss Nossen als Baustelle" eingeladen. Beginn: 15 Uhr. Teilnahme: 10/7 Euro.



Wo wird auf Schloss Nossen wohl gerade wieder gebaut? © Petra Hornig

Blues- und Rockfestival

Nossen - Im Klosterpark Altzella kann beim Internationalen Blues- und Rockfestival bis zum Freitag bei Livemusik eine entspannte Zeit verbracht werden. Profis und Amateure stehen gemeinsam auf der Bühne und sorgen für beste Unterhaltung. Beginn am Donnerstag 11 Uhr, Eintritt 25 Euro. Beginn am Freitag: 14 Uhr, Eintritt: 10 Euro. Beide Tage: 30 Euro.



Burgfest in Wolkenstein

Wolkenstein - In die Zeit des Mittelalters können Besucher vom Schloss Wolkenstein reisen, wenn sie das Burgfest (bis zum Sonntag) erleben. Am Himmelfahrtstag ab 10 Uhr beginnt das Spektakulum. Eintritt: 6/4 Euro.



Ein Mittelalterspektakel darf am Herrentag natürlich nicht fehlen. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Gottesdienste Open Air

Osterzgebirge & Sächsische Schweiz - Gottesdienste unter freiem Himmel locken in die erwachende Natur an Christi Himmelfahrt. Ob auf dem Grauberg (oberhalb von Großröhrsdorf bei Burkhardswalde) mit wunderbarem Weitblick auf die Sächsische Schweiz, auf der Wiese oberhalb vom Schlosspark Thürmsdorf (direkt am Malerweg), an der Dorfkirche in Ulbersdorf (Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein), auf Rölligs Kinderhof im Stolpener Ortsteil Heeselicht, an der Babisnauer Pappel, im Rabenauer Grund am Felsen Predigtstuhl oder auch bei der Waldandacht im Kurort Hartha (Richtung Spechtshausen) - überall finden sich ab 10 Uhr Gläubige und Interessierte zum gemeinsamen Innehalten zusammen.



Himmelfahrt in Oskarshausen

Freital - Der Freizeitpark Oskarshausen lädt zum langen Wochenende ein, bunte Fabriken mit verrückten Attraktionen, XXL-Rutschen, die Illusionswelt, Kreativwerkstätten und weitere Überraschungen zu erleben. Geöffnet: 9 bis 19 Uhr. Eintritt: Familien ab 24,90 Euro.



Vatertag mal anders? Die Herren der Schöpfung könnten ja mal mit den Kids zu Oskarshausen fahren. © PR

Schwarzbachbahn-Familientag

Hohnstein - Auf dem Bahnhof der Schwarzbachbahn in Lohsdorf gibt's an Himmelfahrt einen Familientag mit Musik, Zugfahrten und Imbissangeboten. Von 10 bis 17 Uhr kann hier der Feiertag begangen werden. Eintritt: frei.



In Lohsdorf ist vor allen Dingen auf dem Bahnhof was los. © Daniel Förster

Wild-West-Fest

Radebeul - Ein Wild-West-Fest mit Country-Frühschoppen sorgt am Donnerstag ab 10 Uhr für Stimmung rund ums Karl-May-Museum und für Einstimmung auf das Karl-May-Fest am Wochenende. Neben Livemusik und Linedance-Aufführungen können indianische Gerichte, Bogenschießen, kreatives Handwerk probiert und Erinnerungen per Kostüm an der Fotostation geschaffen werden. Eintritt: 10/8/5/Familien 22 Euro.



Für Männer könnte diese Veranstaltung gut zum Herrentag passen. (Symbolbild) © Daniel Förster

MUPP Art Night

Dresden - MUPP - das steht für "Museum Usui Publico Patens" - Museum zur öffentlichen Nutzung offenstehend. Eine MUPP Art Night findet jeden dritten Donnerstag im Japanischen Palais statt. So auch am Himmelfahrtstag. Ab 18 Uhr verwandeln DJs der lokalen Szene das Palais in eine Tanzfläche und die mobilen Werkstätten sowie die Ausstellungen öffnen ihre Türen. Der Eintritt ist frei.

Feiern im Luftgarten

Dresden - Am Feiertag eröffnet der Luftgarten "Gare de la Lune" in Wachwitz ab 12 Uhr seinen Biergarten. Für die ersten 100 Gäste wird Freibier versprochen. Für alle Besucher gibt es chillige Stunden und ein Dixie & Blues-Programm mit internationalen Künstlern. Der Eintritt in den Luftgarten ist frei.