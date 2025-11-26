Viele Unfälle und liegen gebliebene Laster! Sachsens Polizei warnt vor Schneeregen und Glätte
Dresden - Gefährlicher Wetter-Mix in Sachsen! Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine eindringliche Warnung für Verkehrsteilnehmer veröffentlicht.
Es bestehe Straßenglätte-Gefahr wegen Schneeregen und überfrierender Nässe. "Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", so der Appell.
Infolge der Witterung gab es bereits mehrere Unfälle auf Kreis- und Bundesstraßen in der Nähe von Görlitz und Bautzen sowie im Osterzgebirge. Auch waren Lkw liegen geblieben oder hatten sich quer gestellt.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ganztägig vor allem für Ostsachsen sowie die Erzgebirgsregion vor leichtem Schneefall.
Auftretender Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt können die Straßen und Fußwege zu einer Rutschbahn werden lassen.
Laut DWD muss in Sachsen auch ab Mittwochabend bis Donnerstagvormittag durch erneuten Regen mit Glätte durch überfrierende Nässe und Schneematsch gerechnet werden.
Erstmeldung vom 26. November, 7.54 Uhr. Letzte Aktualisierung am 26. November, 9.42 Uhr.
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Sven Hoppe/dpa