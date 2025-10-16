 3.394

Dickes Minus: Dresdner Tech-Firma insolvent

Vor wenigen Tagen hat der Dresdner Schaltkreishersteller DMOS Insolvenz angemeldet.

Von Lennart Zielke

Dresden - Vor wenigen Tagen hat der Dresdner Schaltkreishersteller DMOS Insolvenz angemeldet.

Die Firma DMOS hat ihren Sitz in der Nähe des Hauptbahnhofs.
Die Firma DMOS hat ihren Sitz in der Nähe des Hauptbahnhofs.  © Stefan Häßler

Die Firma sitzt an der Bergstraße, nahe dem Hauptbahnhof, und gehört zum Dortmunder Halbleiterkonzern Elmos. Seit drei Jahren schreibt DMOS rote Zahlen.

2024 lag das Minus bei rund 483.000 Euro, im Jahr davor sogar bei über 700.000 Euro.

Langfristig sei so die Finanzierung des Betriebs nicht gewährleistet, berichtet "Sächsische.de".

Handwerker-Boss hat mit der Wehrpflicht ein Problem
Dresden Wirtschaft Handwerker-Boss hat mit der Wehrpflicht ein Problem

Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde die Kanzlei Franz-Ludwig Danko eingesetzt. Die Löhne und Gehälter der 85 Beschäftigten - Entwickler und Ingenieure - sind über die Arbeitsagentur für die nächsten drei Monate abgesichert.

Ganz verloren ist die Hoffnung nicht: Mutterkonzern Elmos signalisierte, an der Zusammenarbeit mit seiner 23 Jahre alten Dresdner Tochter festhalten zu wollen. Sollte die Finanzierung stehen, könnte der Betrieb auch unter Insolvenzbedingungen weiterlaufen.

Titelfoto: Stefan Häßler

Mehr zum Thema Dresden Wirtschaft: