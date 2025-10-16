Dickes Minus: Dresdner Tech-Firma insolvent
Dresden - Vor wenigen Tagen hat der Dresdner Schaltkreishersteller DMOS Insolvenz angemeldet.
Die Firma sitzt an der Bergstraße, nahe dem Hauptbahnhof, und gehört zum Dortmunder Halbleiterkonzern Elmos. Seit drei Jahren schreibt DMOS rote Zahlen.
2024 lag das Minus bei rund 483.000 Euro, im Jahr davor sogar bei über 700.000 Euro.
Langfristig sei so die Finanzierung des Betriebs nicht gewährleistet, berichtet "Sächsische.de".
Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde die Kanzlei Franz-Ludwig Danko eingesetzt. Die Löhne und Gehälter der 85 Beschäftigten - Entwickler und Ingenieure - sind über die Arbeitsagentur für die nächsten drei Monate abgesichert.
Ganz verloren ist die Hoffnung nicht: Mutterkonzern Elmos signalisierte, an der Zusammenarbeit mit seiner 23 Jahre alten Dresdner Tochter festhalten zu wollen. Sollte die Finanzierung stehen, könnte der Betrieb auch unter Insolvenzbedingungen weiterlaufen.
