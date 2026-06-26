Insolvenz! Wirtin muss ihr veganes Café in Dresden schließen

Dresden - Schade, schade: Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Eröffnung schließt Kathleen Mittler (41) ihr Café "House of Orange" im Wallgäßchen im Dresdner Barockviertel. In einem ganz außergewöhnlichen Ambiente - einer Kombination aus Aufgeräumtheit, Kunst und Mediation - hatten sie und ihr Team vegane und glutenfreie Speisen angeboten. Jetzt ist die Wohlfühloase geschlossen.

Das "House of Orange" empfängt keine Gäste mehr. © Ove Landgraf

"Ich werde am Montag Insolvenz anmelden, verbunden mit einer Privatinsolvenz", bestätigt Kathleen Mittler. "Grundsätzlich hat das Angebot funktioniert und ich habe immer ein tolles Feedback von den Gästen bekommen. Aber die Lage war wohl zu versteckt und die Einnahmen haben die Kosten nicht gedeckt."

Zum enormen wirtschaftlichen Druck kam noch ein persönliches Tief. "Mein Lebensgefährte und ich haben uns getrennt", gibt Kathleen das Beziehung-Aus zu Philipp Herrmann (37), dem Sohn von Brautmoden- und TV-Profi Uwe Herrmann (63), bekannt.

Erst im Dezember 2022 waren Kathleen und Philipp stolze Eltern von Sohn Julius geworden.

Trotz Niederlagen gibt sich Kathleen nicht geschlagen. "Eine starke Last ist von mir gefallen und ich habe jetzt wieder mehr Zeit für meinen Sohn. Ich sehe in dem Scheitern auch eine Chance. Das will ich nun auch verstärkt auf Instagram kommunizieren."