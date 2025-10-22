Miese Stimmung im Handwerk: "Ein 'Weiter so' darf es nicht geben"

"Ein 'Weiter so' darf es nicht geben", sagte der Präsident der Handwerkskammer Dresden anlässlich der Vorstellung der Herbst-Konjunkturanalyse.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Herbst-Blues statt Belebung. Angesichts einer stagnierenden Konjunktur ist die Stimmung im Handwerk gedrückt. "Ein 'Weiter so' darf es nicht geben. Nötig sind spürbare Änderungen", sagte am Dienstag der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich (56), anlässlich der Vorstellung der Herbst-Konjunkturanalyse.

Der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich (56), fordert die Politik auf, die Aufbruchssignale zu setzen. © dpa/Michael Kappeler Seit drei Jahren dümpelt nun schon die wirtschaftliche Entwicklung dahin. "Es ist eine Seitwärtsbewegung entstanden ohne Dynamik", stellte Andreas Brzezinski (56) als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden fest. Wie Dittrich fordert er die Politik zum Handeln auf. "Es braucht Entscheidungen, die rasch im Alltag der Unternehmen ankommen und die Betriebe spürbar entlasten: bei Bürokratie, Energiepreisen, Sozialabgaben. Wer jetzt nicht handelt, gefährdet nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch das Vertrauen der Betriebe in die politische Handlungsfähigkeit", so Dittrich.

Umsätze im Handwerk gehen weiterhin zurück