Jens Noack ist Locationscout für Kino und TV: Er sucht die Orte, an denen die Stars drehen

Die Filmbranche vertraut im mitteldeutschen Raum auf die Lokalkompetenz von Jens Noack (49). © Holm Helis

Er sorgt als gefragter Dienstleister mit seiner Firma MDF dafür, dass auch hinter den Kulissen alles läuft. Die Arbeit mit Stars ist für ihn Alltag.

"Als MDR-Praktikant war ich für die Gästebetreuung zuständig. Mein erster Promi war Nino de Angelo. Ich bekam damals noch eine Praktikantin an die Seite, die heute selbst prominent ist: Stephanie Stumph", schmunzelt Jens. Organisieren ist sein Ding.

Ein Jahr als Set-Aufnahmeleiter bei der MDR-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" und fünf Jahre in Berlin ("Die Frau vom Checkpoint Charlie") schärften Blick und Gefühl, was vor Ort gebraucht wird - vom Parkplatz bis zur Akustik.

"Das kam mir bei der Locationsuche für zwölf Dresden-Tatorte zugute", verrät der gelernte Offsetdrucker. Nur an einer Drehgenehmigung fürs Polizeipräsidium biss er sich die Zähne aus.

Für "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck fand er Drehorte in der Kunsthochschule, in einem alten Görlitzer Gefängnis und in einem Berggasthof. Nicht auf dem Weißen Hirsch, sondern in der Nähe des Großen Gartens entdeckte er für den ARD-Zweiteiler "Der Turm" eine Villa im Wendezeit-Look.