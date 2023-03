Dresdner Stadtbäckerei Höring muss Insolvenz anmelden: Sechs Filialen betroffen!

Dresden - Die Dresdner Stadtbäckerei Höring steuert in eine ungewisse Zukunft. Schon im April kommt auf die Firma ein Insolvenzverfahren zu. Infolge einer Zahlungsunfähigkeit hatte Inhaber Thomas Höring (49) zuletzt beim Dresdner Amtsgericht einen Antrag dafür eingereicht.

"Das Tagesgeschäft läuft mit allen sechs Filialen und mit allen Mitarbeitern normal weiter. Auch bei den Lieferanten gibt es keine Einschränkungen", so Nickel.

Rechtsanwalt Nickel sei dazu bevollmächtigt, Bankguthaben und sonstige Gelder entgegenzunehmen. Zudem verwalte er die Gegenstände der Insolvenzmasse, so der Sprecher.

"Im Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen von Thomas Höring wurde am 14. März André Nickel zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt", erklärt ein Amtsgerichts-Sprecher auf TAG24-Anfrage.

Die Stadtbäckerei Höring ist seit 1989 in Dresden ansässig. Damals übernahmen die Eltern des 49-Jährigen eine Konditorei auf der Gottfried-Keller-Straße in Cotta. Seit 2008 führt Höring selbst das Geschäft - mittlerweile mit sechs Filialen in Strehlen, Zschertnitz, Gruna, Löbtau, Briesnitz und Pennrich.