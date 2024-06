Achtung, Bauarbeiten! Diese Straßenbahnlinien fahren nur noch verkürzt

Dresden - Die Dresdner Straßenbahnlinien 2 und 7 fahren ab Donnerstag (20. Juni) verkürzt! Schuld sind Bauarbeiten am Gleis, der Fahrleitung sowie Haltestellen der Straßenbahntrasse zwischen Amalie-Dietrich-Platz und Betriebshof Gorbitz.

Die Linie 2 aus Kleinzschachwitz fährt bis zur Haltestelle Dahlienweg und rollt dann weiter in die Gleisschleife Wölfnitz. Die Linie 7 von Weixdorf hält zuletzt an der Julius-Vahlteich-Straße und fährt ebenfalls bis zur Gleisschleife.

In der Bauzeit soll an dem 115 Meter langen Bahnsteig am Amalie-Dietrich-Platz gewerkelt werden. Zwischen Reuningstraße und Schlehenstraße werden 375 Meter Schienen sowie 500 Schwellen erneuert. Auf fast der gesamten Strecke wird knapp 7000 Meter Fahrleitung erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.