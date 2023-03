ADFC lobt DVB für Fahrrad-Mitnahme: "Seit 30 Jahren ein kundenfreundlicher Service"

Dresden - Vor genau 30 Jahren führten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Möglichkeit der Fahrradmitnahme in ihren Fahrzeugen ein. Rückblickend dankt der ADFC für diesen Service, der in Deutschland bis heute "weder selbstverständlich noch gang und gäbe ist" - so der Verkehrsclub.