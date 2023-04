Alles in Leder? Erster DVB-Bus mit neuen Sitzen auf Tour

Der Testbus mit 26 Ledersitzen im hinteren Bereich fährt in den nächsten Monaten zumeist als Linie 62 und 64, gelegentlich auch als Linie 63. © Norbert Neumann

Der Testbus (fährt als Linie 62, 63, 64) wurde im hinteren Abteil mit 26 grauen Ledersitzen bestückt. Das Material heißt "ELeather", eine britische Erfindung. "

Dabei werden Abfälle und Reste aus Naturleder, die bisher keine Verwendung fanden und zumeist auf dem Müll landeten, mit Wasserstrahlen unter hohem Druck zerkleinert und anschließend aufgearbeitet", erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch (57).

Das Leder werde auch in der Flugzeugindustrie oder an Mobiliar in hochfrequentierten Räumen eingesetzt. Beschädigte Bezüge werden nicht weggeworfen, sondern zu neuem "ELeather" aufgearbeitet.



Die Sitze seien also nachhaltig, langlebig und pflegeleichter, so Lösch. "Im Gegensatz zu Stoffsitzen brauchen sie keine Tiefenreinigung. Sie werden bei der nächtlichen Fahrzeugreinigung ganz einfach feucht abgewischt." Das gleiche auch schnell den um ein Drittel höheren Anschaffungspreis aus (1500 Euro pro Stück).