Bergbahnen beenden Sommersaison, Fähren haben künftig Pausen

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) beenden die Sommersaison der Bergbahnen. Nach der routinemäßigen Revision in den kommenden Wochen fahren die Bahnen dann wieder nach üblichem Winterplan - so wie ab November auch die Dresdner Fähren.

Die Schwebebahn kann während ihrer Wartung nicht fahren. © dpa/Sebastian Kahnert

Die Schwebebahn geht ab kommendem Montag bis 15. November in die Wartungspause. Fahrgäste von und nach Oberloschwitz können währenddessen die Buslinie 84 nutzen.

Die benachbarte Standseilbahn pausiert vom 18. bis 29. November.

Außerdem wechseln die Fähren ab Montag in den üblichen Winterfahrplan. Neu dabei ist eine je halbstündige Pause während der Fahrzeiten außer an der Fährstelle in Kleinzschachwitz.

Die Fährstelle Laubegast pausiert wochentags von 9.30 bis 10 Uhr. Die Fährstelle Johannstadt hat zwischen 15 und 15.30 Uhr Betriebsruhe.