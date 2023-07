DVB stiftet "überlegtes Chaos": Riesenbaustelle legt ab Freitag Straßburger Platz lahm

Die DVB machen den Straßburger Platz zur Großbaustelle. Mit dem Wechsel einer Gleiskreuzung müssen zahlreiche Straßenbahn-Linien umgeleitet werden.

Von Paul Hoffmann

Dresden - Na, das wird (k)ein Spaß! Ab Freitag starten die DVB auf dem Straßburger Platz mit dem Austausch der in die Jahre gekommenen Gleiskreuzung. Diverse Straßenbahn-Linien müssen deshalb umgeleitet werden und sich der Autoverkehr teils andere Wege durch die eh schon verstopfte Innenstadt suchen. Auf Dresdens Bürger wartet in den kommenden Wochen nichts anderes als ein "organisiertes Chaos".

Am Straßburger Platz wird ab Freitag groß gebaut. Die neuen Bahnen sollen in der Zeit dann übrigens verstärkt auf der Linie 3 zum Einsatz kommen. © Petra Hornig Von sechs Linien (1, 2, 4, 10, 12, 13) wird der neuralgische Punkt in der Dresdner Innenstadt befahren. Insgesamt 60 Überfahrten gibt es pro Stunde - bis zu 1000 am Tag. Damit gehört der Straßburger Platz zu den fünf hoch frequentiertesten Gleiskreuzungen in der sächsischen Landeshauptstadt. Viel Verkehr also, der tagtäglich über die letztmalig 2001 grundlegend erneuerte Gleiskreuzung rattert, die zuletzt gerade einmal noch mit 10 km/h zu befahren war - und die jetzt endgültig ausgedient hat. "Verkehrlich hat es eine hohe Brisanz, wenn dort gebaut wird, ist das mit hohen Einschränkungen verbunden", räumt Martin Gawalek (46), Centerleiter Verkehrsmanagement und Marketing, ein, dass man sich bei den DVB sehr genau darüber bewusst sei, was da vom Freitag 18 Uhr bis zum 28. Juli um 3 Uhr nachts auf die Dresdner zukommt. DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe DVB-Sparhammer: Droht Dresdens Bergbahnen das Aus? "Es ist uns klar, dass sehr viele Menschen betroffen sein werden. Wir hoffen aber, dass unsere Maßnahmen eingängig sind und sie schnell verstanden werden", so Gawalek, der weiter darum bittet, sich vor Besteigen der Bahn genauestens über Fahrtrichtung und Fahrtziel zu informieren.

DVB-Mann Martin Gawalek (46) ist sich bewusst, was da auf die Dresdner zukommt. © Petra Hornig

So lässt die DVB die Straßenbahnen während der Bauzeit fahren

Linie 1 Wird geteilt. Im Osten fährt sie von Prohlis kommend planmäßig bis Comeniusplatz und dann weiter zum Fetscherplatz. Von dort geht es als 13 weiter nach Mickten. Andersherum wird die 13 am Fetscherplatz zur 1 und fährt über Canalettostraße und Stübelallee nach Prohlis. Die West-Variante der 1 fährt von Leutewitz planmäßig bis Postplatz und endet an der Webergasse. Linie 2 Wird geteilt. Im Osten geht es planmäßig von Kleinzschachwitz bis Comeniusplatz zum Fetscherplatz. Von dort geht es über Canalettostraße und Stübelallee zurück nach Kleinzschachwitz. Die West-Variante fährt von Gorbitz planmäßig bis zum Postplatz. Von dort geht es als Linie 4 weiter über Pirnaischer Platz, Carolabrücke und Neustädter Markt nach Weinböhla.

Die im Westen ankommende 2 wird am Postplatz zur 4. © DVB

Linie 4 Wird geteilt. Im Osten von Laubegast planmäßig bis Fetscherplatz und über Comeniusplatz und Canalettostraße zurück nach Laubegast. Im Westen fährt die 4 planmäßig ab Weinböhla bis Neustädter Markt und weiter über die Carolabrücke zum Pirnaischen Platz. Dort wird sie dann zur 2.

Wichtig für Fahrgäste in Richtung Weinböhla: Am Postplatz/Altmarkt Einstieg in Fahrtrichtung Pirnaischer Platz. © DVB

Linie 10 Ab Messe verkürzt zum Lennéplatz. Von da aus als E9 über den Wasaplatz nach Prohlis. Linie 13 Wird geteilt. Im Osten als E9 von Prohlis zum Lennéplatz und dann weiter als 10 zur Messe. Im Westen von Mickten planmäßig bis zum Sachsenplatz und dann über Blasewitzer/Fetscherstraße zum Fetscherplatz. Dort wird sie zur 1.

Die Bezeichnung E9 wurde wegen der Direktverbindung zum Hauptbahnhof gewählt. © DVB

Linie 12 Von Leutewitz planmäßig bis Postplatz, dann über Altmarkt, Pirnaischer Platz, Carolabrücke, Albertplatz, Sachsenallee, Blasewitzer/Fetscherstraße, Fetscherplatz, Comeniusplatz, Canalettostraße, Fetscherplatz und Schandauer Straße nach Tolkewitz. Andersherum geht es über Schillerplatz, Blasewitzer/Fetscherstraße, Sachsenallee, Albertplatz, Carolabrücke, Pirnaischer Platz, Altmarkt zum Postplatz und dann planmäßig weiter.

Fahrtempfehlung der DVB für Zentrum-Schillerplatz: Mit dem EV4 bis Spenerstraße, dann weiter mit der 63. © DVB

Weiter bieten die Verkehrsbetriebe zwei Ersatzverkehre an. EV4 pendelt zwischen Postplatz und Spenerstraße und hält dabei am Altmarkt, dem Pirnaischen Platz und am Straßburger Platz. Der EV13 fährt zwischen Lennéplatz und Sachsenallee zum Straßburger Platz.

Worauf müssen sich die Dresdner Autofahrer in den kommenden Wochen einstellen?