DVB-Sparhammer: Droht Dresdens Bergbahnen das Aus?

Dresden - Droht hier Tabula rasa bei Bussen, Schwebebahnen und Co.? Weil die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) immer mehr leisten müssen, gleichzeitig überall die Kosten steigen, steht das kommunale Unternehmen unter Sparzwang. Nun ist ein brisantes Papier aufgetaucht, das drastische Einschnitte für viele Dresdner bedeuten könnte.

Für Fährschiff "Caroline" und ihre Strecke zwischen Niederpoyritz und Laubegast könnten die Sparpläne das Aus bedeuten. © Eric Münch

Das Dokument, welches in Ausschnitten TAG24 vorliegt, birgt gleich mehrere Hämmer: So könnte im Rahmen von "punktuellen Angebotseinschränkungen" der Betrieb von Dresdens beiden historischen Bergbahnen (Eröffnungen 1895 bzw. 1901) in Loschwitz eingestellt werden.

Auch die beliebten Elbfähren in Niederpoyritz und in der Johannstadt wären dann passé.

Schmerzhafte Auswirkungen für die zuletzt 143 Millionen Fahrgäste (pro Jahr) hätte die Einführung eines 12- oder 15-Minuten-Grundtakts bei Straßenbahnen und Bussen.

Manche Buslinien (72, 73, 76) könnten ganz verschwinden. Das würde Passagiere am Stadtrand betreffen - und dort besonders Senioren, Schulkinder, Auszubildende.

Ganz zu schweigen von der möglichen Abwicklung des MOBI-Angebots, das bislang zuverlässig Leihräder und -wagen bereitstellte.

In der Kommunalpolitik sorgt die Liste bereits für Empörung.