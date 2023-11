Fahrgäste haben entschieden: DVB in der Beliebtheit gesunken

Dresden - Nanu, was ist denn da los?! Unter 43 teilnehmenden Verkehrsbetrieben stürzen die DVB im aktuellen Kundenbarometer von Rang 1 auf 5. Das haben 24.000 Fahrgäste deutschlandweit und in Österreich entschieden.

Damit sind die Dresdner Kunden zwar um 0,03 Punkte zufriedener als noch im Vorjahr, aber eben nicht so glücklich wie etwa die Menschen in Innsbruck (Platz 1, Note: 2,19).

Zwischen 10. Mai und 10. Juli wurden Reisende in 37 Kategorien online oder per Telefon befragt. Auf einer Skala von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5 (unzufrieden) schnitt Dresden mit der Note 2,26 ab.

Um wieder an die Spitze zu gelangen, setzen die DVB in Zukunft weiter auf die "Modernisierung der Fahrzeugflotte und ab 2024 steht die Neugestaltung des Kundenzentrums am Postplatz aus", stellt Hemmersbach in Aussicht.

In zehn Kategorien landete Dresden dennoch auf dem Treppchen, erhielt überdurchschnittlich gute Bewertungen für den Nachtverkehr in der Stadt, der es den Menschen in der Stadt ermöglicht, auch zu später Stunde noch ans Ziel zu kommen.

Boss Hemmersbach: "Wir haben trotz Fachkräftemangel nachts aufgestockt und freuen uns, dass unsere Kunden das bemerken."