09.10.2024 12:48 2.625 Lennéplatz am Wochenende dicht! Das ist der Grund

Am Wochenende wird der Lennéplatz in Dresden für Straßenbahnen gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Am kommenden Wochenende ist der Lennéplatz in Dresden dicht - zumindest für den Straßenbahn-Verkehr. Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen. Die betroffenen Linien werden umgeleitet. Am Wochenende kommt es am Lennéplatz zu Sperrungen für den Straßenbahnverkehr. © Norbert Neumann Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Mittwoch mitteilen, ist der Platz am Großen Garten von Freitag, 11. Oktober 2024, 4 Uhr bis Montag, 14. Oktober 2024, 3 Uhr für Straßenbahnen gesperrt. Die Bauarbeiter widmen sich am Wochenende dem Gleisbogen der Linie 13, der von der Lennéstraße zum Lennéplatz erneuert wird. Auch direkt in der Zentralhaltestelle wird in diesem Zeitraum gewerkelt. Die Straßenbahnen werden deshalb folgendermaßen umgeleitet: DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe Zweimonatige Sperrung in Dresden: Straßenbahnen entfallen! Linie 9: verkehrt vom Hauptbahnhof Nord weiter nach Plauen, Nöthnitzer Straße

verkehrt vom Hauptbahnhof Nord weiter nach Plauen, Nöthnitzer Straße EV 9: Ersatzverkehr mit Bussen besteht vom Hauptbahnhof über Lennéplatz bis zum Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße

Ersatzverkehr mit Bussen besteht vom Hauptbahnhof über Lennéplatz bis zum Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße Linie 13: Fährt von der Sachsenallee über Blasewitzer-/Fetscherstraße und Fetscherplatz zur Karcherallee, anschließend Wechsel auf Linie 44, die über Stübelallee nach Laubegast fährt

Fährt von der Sachsenallee über Blasewitzer-/Fetscherstraße und Fetscherplatz zur Karcherallee, anschließend Wechsel auf Linie 44, die über Stübelallee nach Laubegast fährt EV13: startet bereits an Spenerstraße und fährt über Karcherallee und Cäcilienstraße zum Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße

startet bereits an Spenerstraße und fährt über Karcherallee und Cäcilienstraße zum Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße Linie 9/13: verkehrt zwischen Prohlis und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße

verkehrt zwischen Prohlis und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße Linie 10: verkehrt zwischen Straßburger Platz und Hauptbahnhof über Pirnaischer Platz

verkehrt zwischen Straßburger Platz und Hauptbahnhof über Pirnaischer Platz Linie 11: fährt von der Eisenbahnstraße (Anton-/Leipziger Straße) über Postplatz bis Hauptbahnhof Nord und weiter nach Plauen, Nöthnitzer Straße

fährt von der Eisenbahnstraße (Anton-/Leipziger Straße) über Postplatz bis Hauptbahnhof Nord und weiter nach Plauen, Nöthnitzer Straße EV 11: zwischen Hauptbahnhof und Zschertnitz im Einsatz, nachts Busse für gesamten Streckenteil von Zschertnitz bis Bühlau im Einsatz

zwischen Hauptbahnhof und Zschertnitz im Einsatz, nachts Busse für gesamten Streckenteil von Zschertnitz bis Bühlau im Einsatz Linie 44: verkehrt von Laubegast über Bodenbacher Straße bis zum Comeniusplatz und weiter als Linie 13 über Fetscherplatz und Sachsenallee nach Kaditz

verkehrt von Laubegast über Bodenbacher Straße bis zum Comeniusplatz und weiter als Linie 13 über Fetscherplatz und Sachsenallee nach Kaditz Linie 68: fährt zwischen Richtung Goppeln zwischen Wasaplatz und Wilhelm-Franke-Straße über Lockwitzer Straße und Teplitzer Straße, Station "Corinthstraße" entfällt, dafür Haltestelle "Hugo-Bürkner-Straße" Bauarbeiten am Lennéplatz noch bis Ende Oktober Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen. © Norbert Neumann Ab Montag beginnen die Arbeiten für den dritten und letzten Bauabschnitt am Lennéplatz. Ab 3 Uhr können die Straßenbahnen dann wieder über Gellertstraße und Lennéstraße fahren. Diese Regelung bleibt bis zum Ende der Gleisreparaturen (25. Oktober 2024, 18 Uhr) bestehen. Die Linienführungen gestalten sich bis dahin wie folgt: Linie 13: wird mit Linie 9 kombiniert, fährt von Kaditz über Sachsenallee, Straßburger Platz zum Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), dort Wechsel auf Linie 9, fährt weiter über Hauptbahnhof, Postplatz und Augustusbrücke nach Kaditz

wird mit Linie 9 kombiniert, fährt von Kaditz über Sachsenallee, Straßburger Platz zum Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), dort Wechsel auf Linie 9, fährt weiter über Hauptbahnhof, Postplatz und Augustusbrücke nach Kaditz EV9/13: Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Lennéplatz und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Lennéplatz und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße Linie 9/13: verkehrt zwischen Prohlis und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße als Straßenbahnlinie

verkehrt zwischen Prohlis und Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße als Straßenbahnlinie Linie 11: verkehrt verkürzt von der Eisenbahnstraße (Anton-/Leipziger Straße) über Postplatz und Hauptbahnhof Nord bis Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), von dort weiter als Linie 44 über Straßburger Platz und Stübelallee nach Laubegast

verkehrt verkürzt von der Eisenbahnstraße (Anton-/Leipziger Straße) über Postplatz und Hauptbahnhof Nord bis Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), von dort weiter als Linie 44 über Straßburger Platz und Stübelallee nach Laubegast EV11: zwischen Lennéplatz und Zschertnitz im Einsatz

zwischen Lennéplatz und Zschertnitz im Einsatz Linie 44: ab Straßburger Platz weiter zum Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), dort Wechsel auf Linie 1, über Hauptbahnhof Nord und Postplatz zur Eisenbahnstraße

ab Straßburger Platz weiter zum Lennéplatz (Haltestelle Gellertstraße), dort Wechsel auf Linie 1, über Hauptbahnhof Nord und Postplatz zur Eisenbahnstraße Linie 68: Buslinie fährt zur besseren Anbindung an die Hugo-Bürkner-Straße zwischen Wasaplatz und Wilhelm-Franke-Straße Richtung Goppeln weiterhin über Lockwitzer Straße und Teplitzer Straße

Titelfoto: Norbert Neumann