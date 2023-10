27.10.2023 09:00 13.633 Nächste Straßenbahn im Eimer: Laut DVB knapp 30 Bahnen in der Werkstatt!

In Dresden krachte am Mittwoch ein Ford in eine Straßenbahn. Die Bahn war erstmal nicht mehr fahrtüchtig. Auf den Fahrplan habe das keine Auswirkungen.

Von Eric Hofmann

Dresden - Schon wieder ein Bahncrash! In der Friedrichstadt krachte am Mittwochabend ein Ford in eine Straßenbahn. Die Bahn war danach erstmal nicht mehr fahrtüchtig. Auf den Fahrplan soll das aber keine Auswirkungen haben. Am Mittwochabend krachte ein Ford in eine Bahn der Linie 1. © Roland Halkasch 22.05 Uhr knallte es in der Weißeritzstraße: Die Linie 1 kam aus der Jahnstraße, wollte nach links abbiegen. Dort war jedoch ein Ford unterwegs, krachte in die Bahn. Während deren Fahrerin (48) vom Rettungsdienst betreut werden musste, kam der Ford-Fahrer (46) unverletzt davon. Mit schwerem Gerät hob die Feuerwehr den havarierten Zug zurück auf die Schiene, insgesamt blieb ein Schaden von 15.000 Euro zurück, die Polizei prüft, ob die Bahnfahrerin bei Rot gefahren ist.

Die Bahn muss nun erst mal in die Werkstatt, dort muss ermittelt werden, wie lange sie ausfällt: "Ich denke aber, in maximal 14 Tagen fährt sie wieder", sagt Verkehrsbetriebe-Sprecher Falk Lösch (57) gegenüber TAG24. Nach Angaben der DVB befinden sich derzeit knapp 30 Bahnen in der Werkstatt. Die Bahn wurde dabei aus den Gleisen gehoben. © Roland Halkasch Einen Einfluss auf den Netzbetrieb sollen die Ausfälle aber nicht haben: "Wir können den Linieneinsatz vollständig gewährleisten", so Sprecher Lösch.

Titelfoto: Roland Halkasch