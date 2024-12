Silvesternacht in Dresden: Diese Besonderheiten gibt es im DVB-Verkehr zu beachten

Dresden - Gute Nachrichten für alle Nachtschwärmer am Jahreswechsel: Die Dresdner Verkehrsbetriebe ( DVB ) stocken für Silvester auf! Außerdem gibt es in der Nacht noch weitere Besonderheiten zu beachten.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) stocken für die Silvesternacht auf. © Thomas Türpe

Da in der Silvesternacht viele Dresdner und Besucher in der City unterwegs sein werden, setzen die Dresdner Verkehrsbetriebe mehr Busse und Straßenbahnen ein. Das teilten die DVB am Vormittag mit.

Bis 21 Uhr bleibt zunächst alles wie gehabt, und alle Linien halten sich an den Samstag-Fahrplan. Die Linien 3, 4, 7, 9, 11 und der EV11 verkehren allerdings alle 15 Minuten.

Von 21 Uhr bis 1.45 Uhr kommen die Linien 3, 4, 7, 11 und 12 weiter alle 15 Minuten, wodurch auf der Tramlinie 4 zwischen Striesen und Mickten aufgrund der Verstärkungslinie E4 ein 10-Minuten-Takt entsteht.

Ähnlich ist es auf der Linie 8: Mit der Verstärkungslinie 3/8 zwischen Infineon Süd und Südvorstadt kommt es zu einem 15-Minuten-Takt. Der Ersatzverkehr für Linie 11 fährt sogar alle zehn Minuten. Die anderen Straßenbahnlinien kommen jede halbe Stunde.

Ab 1.45 Uhr finden dann wie gewohnt die Postplatztreffen statt. Vor und nach Mitternacht verstärken zusätzliche Trams die Linien 3, 7 und 9.