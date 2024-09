Wieso die DVB-Servicepunkte erst in ein paar Wochen wieder öffnen

Dresden - Wegen eines neuen Computerprogramms sind die beiden DVB-Servicepunkte an Hauptbahnhof und Prager Straße seit Montag dicht. Ab dem 18. Oktober ist auch das Kundencenter am Postplatz zu - und das bis Anfang November. Warum dauert das so lange?

Das DVB-Kundenzentrum am Postplatz schließt temporär ab dem 18. Oktober. © Thomas Türpe

Nach 22 Jahren wollen die Verkehrsbetriebe ihre Kundendaten auf den neuesten Stand bringen, weitere Funktionen wie etwa bei der Abo-Verwaltung im Internet hinzufügen.

Der Haken: 50 Mitarbeiter werden für das neue Vertriebshintergrundsystem aufwendig umgeschult. Pro Nase sind zehn Schulungstage angesetzt.

"Leider ist deswegen die Schließung der beiden kleineren Servicepunkte unumgänglich", erklärte DVB-Sprecher Christian Schmidt (46).

Um in der Zwischenzeit längere Schlangen beim Kundenzentrum zu vermeiden, helfen Kollegen, die gerade nicht in Schulung sind, in der Telefonzentrale und am Postplatz aus.