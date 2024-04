Weil Personal verdammt rar ist: So verwöhnen die DVB ihre Busfahrer

Dresden - Personalnot bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB)! In den nächsten fünf Jahren verabschieden sich zahlreiche Kräfte altersbedingt in Rente, darunter allein rund Hundert Busfahrer - das ist etwa jeder dritte aktive Fahrer. Um neue Lenker für die Flotte zu finden, lädt das kommunale Unternehmen jetzt zum Karrieretag in den Betriebshof ein, will vor allem Quereinsteiger auf die Spur bringen.